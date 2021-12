Berlins Lehrkräfte bekommen Auffrisch-Impfungen

Berlin. Für das Personal an Berliner Schulen sollen die Angebote für Auffrisch-Impfungen ausgeweitet werden. Am Samstag haben die Booster-Impfungen für Lehrkräfte und anderes Dienstpersonal an beruflichen Schulen begonnen, wie die Senatsverwaltung für Bildung mitteilte. Ein weiterer Termin ist für kommenden Samstag geplant. Geimpft wird in einem Oberstufenzentrum in Berlin-Moabit. Für die erste Impfaktion gab es den Angaben zufolge 340 Anmeldungen.

Es sei geplant, auch dem Personal an allgemeinbildenden Schulen im Lauf der kommenden Woche erste Auffrisch-Impfungen anzubieten. Die Unter-30-Jährigen erhalten den Impfstoff von Biontech, die Über-30-Jährigen den von Moderna. "Uns ist es wichtig, dass die Auffrisch-Impfungen den Impfschutz unserer Beschäftigten erhöhen", sagte die scheidende Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD).

