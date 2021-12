AfD macht in Berlin gegen Impfpflicht mobil

Die AfD-Jugend will am Sonnabend in der Berliner Innenstadt gegen eine Impfpflicht demonstrieren. Auch Gegenprotest ist angekündigt.

Die AfD macht bereits länger gegen eine Impfpflicht mobil – wie hier am 6. Dezember in Greifswald.

Berlin. Teile der AfD machen für Sonnabend in Berlin gegen eine Impfpflicht mobil. Unter dem Motto „Ja zur Freiheit, nein zur Impfpflicht, Jugend steht auf – Impfstreik Deutschland“, hat die Nachwuchsorganisation der rechten Partei, die Junge Alternative (JA), um 15 Uhr zur Demonstration am Hauptbahnhof aufgerufen. Von dort soll es vorbei am Bundeskanzleramt und durch das Regierungsviertel gehen. Die Demonstration wurde laut der Berliner Polizei mit 500 Teilnehmenden angemeldet.

Man wende sich dagegen, dass „Teile des Volkes“ etwa durch Impfpflicht oder Bußgelder „endgültig“ gebrochen werden sollen, heißt es in den Aufrufen der JA, die unter anderem bei Telegram verbreitet werden. Auch gegen die am Freitag von Bundestag und Bundesrat beschlossene Impfpflicht für Menschen in Gesundheitsberufen wollen die Rechten auf die Straße gehen. Die JA wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft.

Linke Gruppen rufen zu Gegenprotesten auf

Auch Gegenproteste linker Gruppen sind geplant. Die Initiative „Geradedenken“ hat schon um 14.30 Uhr ebenfalls am Washingtonplatz unter dem Motto „Kein Platz für rechte Propaganda“ aufgerufen. Hier wird mit 50 Personen gerechnet. Unter dem Slogan „Keine Nazi-Zusammenrottungen am Brandenburger Tor, vor Privathäusern und anderswo“ wurde ab 15 Uhr eine weitere Demonstration mit 350 Teilnehmenden angemeldet, die am Reichstag beginnen soll. Im Internet ruft unter anderem auch die Antifa auf, sich am Gegenprotest zu beteiligen. Autofahrer sollten diesen Bereich ab dem Nachmittag meiden.

Die Berliner Polizei rechnet im Vorfeld nicht mit gewalttätigen Auseinandersetzungen. „Wir werden mit ausreichend Kräften vor Ort sein“, sagte ein Sprecher. Den JA- und den Gegenprotest werde man trennen. Alle Anmelder hätten entsprechende Hygienekonzepte vorgelegt. Die AfD macht bereits länger gegen Corona-Regeln und eine Impfpflicht mobil.