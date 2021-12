Eishockey Eisbären Berlin nach 3:1 gegen Köln Tabellenzweiter in DEL

Berlin. Die Eisbären Berlin haben am Freitagabend den zweiten Sieg hintereinander gefeiert und sich damit auf den zweiten Tabellenplatz der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verbessert. Gegen die Kölner Haie gewann der deutsche Meister mit 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Frans Nielsen, Mark Zengerle und Yannick Veilleux sorgten mit ihren Toren für den hart erarbeiteten Erfolg.

Vor 2500 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof begannen die Hausherren äußerst effizient: Ihren ersten gelungenen Angriff schloss Nielsen erfolgreich ab. Danach hatten die Eisbären die deutlich größeren Spielanteile, kamen gegen die zweikampfstarken Kölner aber nur zu wenigen klaren Chancen. So konnten die Gäste kurz nach der ersten Pause mit etwas Glück ausgleichen. Einen Schussversuch von Moritz Müller lenkte ein Berliner mit dem Schlittschuh ins eigene Netz.

Die Rheinländer wurden nun gefährlicher, während die Eisbären zeitweise die Ordnung verloren und sich einige Zeitstrafen leisteten. Trotzdem gingen die Hauptstädter kurz vor dem Ende des zweiten Drittels erneut in Führung: Zengerle traf im Powerplay. Im Schlussabschnitt verteidigten die Berliner den knappen Vorsprung, bis Veilleux kurz vor dem Spielende für die Entscheidung sorgte.

© dpa-infocom, dpa:211210-99-338985/2