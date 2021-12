In einer Berliner Straßenbahn ist ein Mann verletzt worden, der einen Maskenverweigerer auf die geltende Pflicht hinwies (Symbolbild).

Maskenverweigerer Konflikte in Bus und Bahn: Das sollten Fahrgäste beachten

Berlin. Es war ein Vorfall, der für Aufsehen gesorgt hat: Ein Maskenverweigerer soll in einer Straßenbahn in der Nacht zu Donnerstag einen Mann angegriffen haben, als dieser ihn und seine beiden Begleiter auf die geltende Maskenpflicht aufmerksam machte. Der 50-Jährige wurde der Polizei zufolge mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

„Das war natürlich eine Ausnahmesituation, das ist nicht der Alltag in unseren Fahrzeugen“, betont Markus Falkner, Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). „Die allermeisten Fahrgäste beachten die Maskenpflicht und gehen rücksichtsvoll mit ihren Mitmenschen um.“ Die Berliner Morgenpost klärt dennoch wichtige Fragen, wie man in Konfliktsituationen in Bussen oder Bahnen reagieren sollte.

Wie verhalte ich mich, wenn sich ein anderer Fahrgast weigert, eine Maske aufzusetzen?

Eine klare Empfehlung der BVG dazu, ob man einen Maskenverweigerer im Fahrzeug ansprechen sollte oder nicht, gibt es nicht. „Der grundsätzliche Rat ist, ruhig und besonnen bleiben und sich nicht in Gefahr bringen“, sagt Sprecher Falkner. „Es hilft nicht, in eine aufgeladene Situation noch mehr Ladung reinzubringen.“

Zivilcourage sei natürlich wünschenswert, aber eben nur, solange man kein Risiko für die eigene Sicherheit eingehe. Weigert sich ein Fahrgast, eine Maske aufzusetzen, kann im Zweifel auch der Fahrer per Knopfdruck kontaktiert werden. Allerdings sagt die BVG auch: Masken zu kontrollieren, gehört eigentlich nicht zu den Aufgaben der Fahrerinnen und Fahrer. Droht eine Situation zu eskalieren, kann über den Fahrer aber schnell Kontakt zur Leitstelle hergestellt werden.

Was mache ich, wenn ich einen eskalierenden Konflikt beobachte?

„Es gibt kein Patentrezept, jede Konfliktsituation ist anders“, sagt Falkner. Auch hier gelte aber: Ruhe bewahren, nicht selbst aggressiv werden. „Die zentrale Botschaft ist: Sie sind nie allein im öffentlichen Nahverkehr. Die Kolleginnen und Kollegen, die die Fahrzeuge fahren, sind immer ansprechbar und darin geschult, in Konfliktsituationen zu reagieren“, betont der Sprecher. Wie beschrieben, ist der Fahrer etwa in U-Bahnen per Knopfdruck erreichbar.

Durch den Notgriff in der U-Bahn kann auch erreicht werden, dass die Bahn im nächsten Bahnhof hält. In der Straßenbahn können Fahrgäste die Notbremse ziehen „Wenn eine Gewaltsituation entsteht, sollte man die Möglichkeit auch nutzen“, sagt Falkner. Auf Bahnhöfen gibt es zudem über die Notrufsäulen eine direkte Sprechverbindung zur BVG-Sicherheitsleitstelle. Die dortigen Kolleginnen und Kollegen können über Kameras dann auch das Bild aus dem U-Bahnhof sehen. „Unsere Kollegen sind erfahren und darauf eingerichtet, in bedrohlichen Situationen zu reagieren.“

Gibt es etwas zu beachten, wenn ich in einer Notsituation die Polizei rufen will?

Wird ein Konflikt bedrohlich, kann natürlich auch die Polizei alarmiert werden. Jeder Bus und jede Bahn der BVG hat eine eigene Nummer – die sollte der Polizei bei einem Notruf durchgegeben werden. „Die Polizei hat einen direkten Kontakt zur Leitstelle, die verfolgen kann, wo das Fahrzeug gerade ist“, erklärt Falkner. Die Leitstelle habe zudem die Möglichkeit, Durchsagen in Bussen und Bahnen zu machen. Die Nummer ist meistens an den Stirnseiten der Fahrzeuge zu finden.