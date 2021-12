Bundesgerichtshof verhandelt über Berliner Wettbüro-Mord

Berlin/Leipzig. Es war einer der spektakulärsten und vor allem langwierigsten Strafprozesse der jüngeren Berliner Kriminalgeschichte. Nach mehreren Jahren und Hunderten Verhandlungstagen sprach das Landgericht im Oktober und Dezember 2019 die Urteile im sogenannten „Wettbüro-Mordfall“. Neun der Angeklagten erhielten eine lebenslange Freiheitsstrafe. Nun befasst sich der Bundesgerichtshof (BGH) noch einmal mit dem Fall. Am 18. und 19. Januar wird der 5. Strafsenat in Leipzig über die Revisionen der Angeklagten und der Staatsanwaltschaft gegen die mehr als zwei Jahre alten Urteile verhandeln, wie am Freitag bekannt wurde.

Der Mord, um den es geht, liegt dann bereits mehr als acht Jahre zurück. Am Abend des 10. Januar 2014 wurde der 26-jährige Tahir Ö. vor laufenden Überwachungskameras erschossen. 13 Männer drangen dazu in ein Reinickendorfer Wettbüro ein, einer feuerte sechs Kugeln auf das Opfer. Alle Verurteilten waren Mitglieder des Rockerclubs „Hells Angels“ – unter ihnen auch Clubboss Kadir P., der wegen Anstiftung zum Mord zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Motiv war laut Urteil die „Wiederherstellung der Ehre“ des Clubs. Tahir Ö. soll den verfeindeten „Bandidos“ nahe gestanden haben.

Die Angeklagten hätten Sachrügen und Verfahrensbeanstandungen vorgebracht, über die nun entschieden werde, hieß es vom BGH. Die Staatsanwaltschaft wiederum wandte sich gegen den Vollstreckungsabschlag in Höhe von zwei Jahren, dem das Landgericht jedem der Verurteilten gewährte. Im Fall der lebenslangen Freiheitsstrafe würde das bedeuten, dass sie nicht nach 15 sondern schon nach 13 Jahren Anrecht auf eine Bewährungsanhörung hätten.

Berliner LKA könnte von Mordauftrag gewusst haben

Damals stand im Raum, dass Mitarbeitende des Berliner Landeskriminalamts bereits seit Oktober 2013 von Kadir P.’s Mordauftrag wussten, jedoch die Tat nicht verhinderten. Da dies nicht auszuschließen sei, sah das Landgericht in der Europäischen Menschenrechtskonvention verbürgte Recht auf ein faires Verfahren verletzt und gewährte den Abschlag.

Neben den neun Urteilen zu lebenslanger Haft erhielt einer der Angeklagten wegen Waffenbesitzes eine Bewährungsstrafe. Ein weiterer, der als Kronzeuge fungierte, wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Das Urteil fiel erst nach 300 Verhandlungstagen.

