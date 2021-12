Ein Taxischild an einem Taxi.

Verkehr Kunden in Berlin können jetzt 2G-Taxis bestellen

Berlin. Taxi-Kunden in Berlin können jetzt gezielt Wagen mit geimpften oder genesenen Fahrern bestellen. Mit den 2G-Taxen trage die Branche dem Sicherheitsbedürfnis der Fahrgäste in Zeiten vieler Corona-Infektionen Rechnung, teilte der Geschäftsführer von Taxi Berlin, Hermann Waldner, am Freitag mit.

Dazu werde der Impf- oder Genesungsnachweis der Taxi-Fahrer in einer Datenbank hinterlegt. Aktuell hätten dies bereits 2500 von etwa 10.000 aktiven Fahrerinnen und Fahrern getan. "Die meisten von ihnen fahren ohnehin seit Beginn der Pandemie mit Maske und haben ihre Fahrzeuge mit einem Trennschutz ausgestattet. Zudem werden die Autos regelmäßig desinfiziert", sagte Waldner. "Nun gehen wir noch einen Schritt weiter."

Taxi Berlin ist die größte Taxizentrale in der Hauptstadt und unter 030 202020 zu erreichen.

© dpa-infocom, dpa:211210-99-333253/2