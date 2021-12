DRK: Kinderimpfungen in Tegel starten Mittwochnachmittag

Berlin. Die ersten Corona-Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren im Impfzentrum in Tegel sind für Mittwochnachmittag geplant. Vorgesehen seien zehn zusätzliche Impfkabinen, die möglichst kindgerecht gestaltet werden sollen, unter anderem mit Blick auf die Farbgebung, sagte der Sprecher des Deutschen Roten Kreuz (DRK) Berlin-Brandenburg, Karsten Hintzmann, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der Landesverband betreibt das Impfzentrum auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel und ist für die Projektsteuerung aller Impfzentren zuständig.

"Wir haben mit Kinderimpfungen noch keine Erfahrung, aber wir gehen davon aus, dass wir zwischen 200 und 250 Impfungen pro Tag in Tegel schaffen", sagte Hintzmann. Im Impfzentrum sind auch Kinderärzte eingesetzt, nicht zuletzt für Beratungsgespräche. Für die Kinderimpfungen sei zusätzliches Personal nötig, sowohl bei den Ärzten als auch bei den Helfern. "Wir werden außerdem von der Bundeswehr unterstützt" sagte Hintzmann. Für jedes der drei Impfzentren seien 30 Soldaten vorgesehen.

"Es ist für die Hilfsorganisationen extrem anspruchsvoll, diese Struktur kurzfristig aufzubauen", so der DRK-Sprecher. "Es ist nicht so, dass man das aus dem Stand macht, das ist ein Riesenkraftakt." Hintzmann wies darauf hin, dass die Impfkapazitäten in den Berliner Impfzentren in den vergangenen Wochen verdoppelt worden seien. "Insofern ist das Thema Kinderimpfen eine zusätzliche Sonderanstrengung."

Der Malteser Hilfsdienst, der das Impfzentrum auf dem Messegelände betreibt, machte auf Anfrage noch keine Angaben zu Details der Kinderimpfungen. Berlins geschäftsführende Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte bereits angekündigt, dass die Kinderimpfungen dort ebenfalls am Mittwoch starten sollen. Vorgesehen ist das auch für das Impfzentrum im ehemaligen Kongresszentrum ICC, das nächste Woche öffnen soll. Geplant sind außerdem Impfungen in Grundschulen und an besonderen Orten wie im Naturkundemuseum und im Zoo. Ob sie ebenfalls schon Mittwoch angeboten werden, ist einem Sprecher der Gesundheitsverwaltung zufolge aber noch nicht sicher.

