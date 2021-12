Alba Berlin erwartet defensivstarkes Panathinaikos Athen

Berlin. Nach den Überraschungssiegen gegen Tel Aviv und Mailand will Alba Berlin in der Basketball-Euroleague den nächsten großen Gegner ärgern. Am Freitag (20.00 Uhr/Magentasport) treten die Berliner beim griechischen Serienmeister Panathinaikos Athen an.

Nach zuletzt vier Pflichtspielsiegen in Serie strotzt der deutsche Meister vor Selbstbewusstsein. "Siege helfen und geben einem Schwung und Motivation. Wir bauen immer mehr auf Fundamenten auf", sagte Nationalspieler Maodo Lo.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Aufbauspieler durfte am Sonntag gegen Chemnitz wie auch Luke Sikma und Marcus Eriksson pausieren. "Natürlich will man immer spielen und wenn man da sitzt, juckt es schon. Aber die Saison ist wahnsinnig anstrengend und die Belastung ist unfassbar. Da ist es gut, das man mal eine Ruhephase bekommt", sagte er. Gegen Athen wird Lo wohl wieder dabei sein.

Denn die Breite im Kader ist Albas Stärke. "Wir profitieren in jedem Fall davon, dass wir wieder in voller Besetzung sind. Und wir sind so tief, jeder kann mal zehn bis 15 Punkte beisteuern", sagte Forward Oscar da Silva. Gegen Panathinaikos bangt Trainer Israel Gonzalez allerdings um Center Christ Koumadje und Eriksson. Beide plagen Fußprobleme. "Wir wissen noch nicht, ob sie für die nächsten Spiele wieder dabei sein können", sagte der Spanier.

Ein Ausfall würde Alba hart treffen. Auch wenn Panathinaikos in dieser Saison erst drei Siege holte und Tabellenvorletzter ist, warnte Gonzalez vor den Griechen. "Sie sind wie wir nicht gut in die Saison gestartet, aber sie haben sich im Laufe der Saison gesteigert. Sie spielen verschiedene Defensivvarianten. Da müssen wir einen Weg finden", sagte er. Respekt hat Alba auch vor den lautstarken Fans vor Ort. "Die bauen ordentlich Druck auf. Wir müssen das aber ausblenden und uns auf das Spiel fokussieren", sagte Gonzalez.

© dpa-infocom, dpa:211209-99-314361/2