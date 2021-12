Fürstenwalde/Spree. Unbekannte haben Dutzende Weihnachtsbäume in Fürstenwalde/Spree gestohlen. 70 Bäume seien in der Nacht vom Nikolausmontag auf Dienstag von einem Verkaufsplatz in der August-Bebel-Straße verschwunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wie die Diebe auf das Gelände kamen, war zunächst nicht klar. Ersten Schätzungen zufolge soll die Schadenshöhe bei rund 2000 Euro liegen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.

© dpa-infocom, dpa:211208-99-306137/3

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.