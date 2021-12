Bombe in Berlin-Gesundbrunnen erfolgreich entschärft

Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Sonntag in Berlin-Gesundbrunnen entschärft worden.

Die Bombe wurde bei Bauarbeiten auf dem Gelände des Jüdischen Krankenhauses an der Iranischen Straße entdeckt.

15.000 Anwohner in einem Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle mussten ihre Wohnungen verlassen. Das Jüdische Krankenhaus wurde evakuiert.

Verkehrseinschränkungen gibt es vor allem an der Reinickendorfer Straße (B96) und der Osloer Straße. Der U-Bahn- und Tramverkehr íst in dem Bereich eingestellt.

Wir berichten über die Bombenentschärfung im Blog.

Polizei-Feuerwerker Thomas Grabow: Entschärfung ist sehr gut verlaufen

18.37 Uhr: Der leitende Polizei-Feuerwerker Thomas Grabow über den Einsatz:

Die #Bombenentschärfung ist sehr gut verlaufen, sagt der leitende Polizeifeuerwerker Thomas Grabow #b1212 pic.twitter.com/QM4RappMYf — Philipp Siebert (@SiebertPhilipp) December 12, 2021

Polizei erklärt Einsatz für beendet

18.35 Uhr: Die Polizei hat den Einsatz in Gesundbrunnen für beendet erklärt. Die Straßen sind freigegeben. Auch Busse, Straßenbahnen und die U-Bahnen der Linien U8 und U9 verkehren wieder normal.

Das war es von uns. Kommen Sie gut nach Hause. Wir wünschen einen guten Start in die Woche und … 🎄✨#lasttweet #Weltkriegsbombe #Gesundbrunnen pic.twitter.com/ciN5EUBHF4 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) December 12, 2021

Verzögerung: Ehepaar in Wohnung im Sperrkreis entdeckt

18.25 Uhr: Die Entschärfung des Blindgängers hatte um 16.19 Uhr begonnen. Nach 40 Minuten sei die Entfernung des ersten Zünders abgeschlossen gewesen, sagte der leitende Polizeifeuerwerker Thomas Grabow. „Weil noch ein Ehepaar in einer Wohnung angetroffen wurde, mussten wir noch einmal für eine halbe Stunde unterbrechen.“ Nachdem die Menschen von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Sperrkreis gebracht wurden, sei es weiter gegangen. Die Entfernung des zweiten Zünders habe weitere 20 Minuten gedauert. Um 17.39 Uhr war die Bombe entschärft.

Sperrkreis aufgehoben - Anwohner können zurück in ihre Wohnungen

18.12 Uhr: Der entschärfte Blindgänger wird zum Abtransport verladen, twittert die Polizei. Er wird nun zum Sprengplatz Grunewald gebracht. Der Sperrkreis ist aufgehoben, die Straßen werden wieder freigegeben. Anwohner können in ihre Wohnungen zurückkehren.

Unsere Entschärfer vom #LKA haben die #Weltkriegsbombe in #Gesundbrunnen entschärft und zum Abtransport verladen. Die Absperrungen werden jetzt aufgehoben und Sie können ab sofort zurück in Ihre Wohnungen.#Danke im Namen der Kolleg. fürs Daumendrücken. — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) December 12, 2021

Bombe in Gesundbrunnen erfolgreich entschärft

18.10 Uhr: In Gesundbrunnen ist die bei Bauarbeiten entdeckte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Der Räumbagger wurde bereits abtransportiert.

Feuerwehr stellt Brandschutz sicher

16.52 Uhr: Einsatzkräfte stellen während der Entschärfung den Brandschutz sicher.

Die Expertinnen & Experten der @polizeiberlin beginnen mit der #Bombenentschärfung. Wir stellen währenddessen u.a. den #Brandschutz sicher und unterstützen unsere Hilfsorganisationen… pic.twitter.com/OVDhqrGpSF — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 12, 2021

Evakuierung beendet - Entschärfung der Bombe beginnt

16.25 Uhr: Alle Anwohner haben nun ihre Wohnungen verlassen - die Evakuierung dauerte seit dem frühen Morgen. "Die Evakuierung in Gesundbrunnen ist beendet & der Sperrkreis wurde verlassen. Unsere Experten vom LKA beginnen in Kürze mit der Entschärfung der Weltkriegsbombe. Wir melden uns, sobald die Bombe entschärft wurde", twitterte die Polizei.

Die Evakuierung in #Gesundbrunnen ist beendet & der Sperrkreis wurde verlassen. Unsere Experten vom #LKA beginnen in Kürze mit der Entschärfung der #Weltkriegsbombe.

Wir melden uns, sobald die Bombe entschärft wurde.#b1212 pic.twitter.com/aXdpGotcFi — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) December 12, 2021

Polizei muss Anwohner davon überzeugen, ihr Zuhause zu verlassen

16.08 Uhr: Die Entschärfung einer Fliegerbombe hat bis zum späten Sonntagnachmittag noch nicht begonnen. Die Räumung des Sperrgebiets sei noch nicht abgeschlossen, teilte eine Polizeisprecherin kurz vor 16 Uhr mit. Vor allem die Krankentransporte von Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder akuten Erkrankungen würden viel Zeit in Anspruch nehmen, so die Polizeisprecherin. Darüber hinaus müsse man immer wieder einzelne Anwohner und Anwohnerinnen davon überzeugen, ihr Zuhause zu verlassen. Die Bombe liegt inmitten eines reinen Wohngebiets, im Sperrkreis leben 15.000 Menschen.

Ursprünglich hatten die Feuerwerker der Berliner Polizei geplant, die Bombe noch im Hellen zu entschärfen. Daraus wird nun aber nichts. Die vorbereitenden Maßnahmen sind immer noch nicht final abgeschlossen, sodass mit der Entschärfung nach wie vor nicht begonnen werden kann. Grund für die Verzögerung sei vor allem, dass es viele Pflegebedürftige gebe, die von Hilfsdiensten aus dem Sperrkreis herausgebracht werden müssen.

Bezirksbürgermeister von Dassel bedankt sich

15.21 Uhr: Die Entschärfung der Bombe hat noch immer nicht begonnen. Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel bedankt sich derweil bei den Menschen für ihre Geduld.

Danke für eure Geduld, liebe Menschen aus dem Wedding und aus Reinickendorf, die seit Stunden warten, wieder nach Hause zu können. Und danke liebes Hotel Moa-Team, das ihr uns so kurzfristig und engagiert beherbergt. Für alle Personengruppen ein eigener Bereich, perfekt! pic.twitter.com/VAGRftiMGz — Stephan von Dassel (@DasselVon) December 12, 2021

Bezirksamt: 600 Menschen in Hotel untergebracht

13.06 Uhr: Aus Sicht des Bezirksamts Mitte laufe die Evakuierung im Großen und Ganzen gut, sagte ein Sprecher am Mittag. Der Bezirk stellt selbst eine Notunterkunft bereit. "Es sind zurzeit 600 Menschen in einem Hotel untergebracht und werden dort auch so lang wie es dauert verpflegt." Vor dem Betreten seien alle auf Corona getestet worden.

Die Evakuierung in #Gesundbrunnen ist so gut wie abgeschlossen. In Kürze beginnt die #Entschärfung der #Weltkriegsbombe. Derzeit werden ca. 600 Menschen, die nicht bei Freunden oder Angehörigen untergekommen sind, in einem Hotel untergebracht und versorgt. #b1212 @polizeiberlin pic.twitter.com/qkraqv43Gu — Bezirksamt Mitte (@BA_Mitte_Berlin) December 12, 2021

Weitere Unterkünfte gibt es für Corona-Positive und Menschen, die in Quarantäne sind. Sie seien jeweils separiert voneinander untergebracht worden, so der Sprecher weiter. Es handele sich in beiden Fällen um maximal zehn Personen.

Polizei: Evakuierungsmaßnahmen erst zu 75 Prozent abgeschlossen

12.21 Uhr: Auch nach 12 Uhr mittags dauern die Evakuierungsmaßnahmen an und sind laut eines Polizeisprechers erst zu 75 Prozent abgeschlossen. Auch die Shuttlebusse, die Personen zu den Notunterkünften des Bezirks Mitte bringen sollen, fahren noch. Eigentlich sollte der letzte Transport bereits um 11.30 Uhr starten. Die Entschärfung kann erst beginnen, wenn der Sperrkreis geräumt ist.

Anm.: Alle Anwesenden in der gemeinsamen Einsatzleitung wurden heute zu Einsatzbeginn mit einem PCR-Test vom Amtsarzt des Bezirksamts Mitte getestet. — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) December 12, 2021

Von Dassel: Noch nicht alle Personen aus dem Sperrkreis heraus

11.26 Uhr: Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel zum Stand der Evakuierung: "Noch konnten nicht alle Personen, die wegen Einschränkungen oder einer akuten Erkrankung gesondert transportiert werden müssen, evakuiert werden. Aber wir haben individuelle Listen, die akribisch abgearbeitet werden. Wir vergessen niemanden!"

Räumung des Evakuierungsgebietes: Noch konnten nicht alle Personen, die wegen Einschränkungen oder einer akuten Erkrankung gesondert transportiert werden müssen, evakuiert werden. Aber wir haben individuelle Listen, die akribisch abgearbeitet werden. Wir vergessen niemanden! — Stephan von Dassel (@DasselVon) December 12, 2021

Evakuierte Häuser werden markiert

Foto: Philipp Siebert

10.28 Uhr: Bereits vollständig evakuierte Häuser werden entsprechend mit Sprühkreide markiert. Zahlreiche Straßen - wie die Iranische Straße - sind mittlerweile menschenleer.

Foto: Philipp Siebert

Polizisten weisen Anwohnern den Weg aus dem Sperrkreis

Foto: Philipp Siebert

10.26 Uhr: Noch immer treffen Beamte der Berliner Polizei Menschen in ihren Wohnungen an und weisen ihnen den Weg aus dem Sperrkreis heraus. Auch auf den Hinterhöfen sehen die Beamten sich um.

Foto: Philipp Siebert

Menschen, die ihre Wohnungen nicht selbstständig verlassen können, werden von Helfern weggebracht.

Beim Verlassen der Wohnung wird den Menschen geholfen.

Foto: Philipp Siebert

Entschärfer bereiten sich vor

Die Bombe wurde im November bei Bauarbeiten entdeckt.

Foto: Philipp Siebert

9.53 Uhr: Das Wasserkissen über dem Fundort der Bombe wurde mittlerweile entfernt. Der Blindgänger liegt in drei Metern Tiefe in der Erde und wurde dort mit einer Europalette überdeckt. Mit einem Bagger graben sich die Entschärfer bis zur Palette und arbeiten dann händisch weiter, erklärte Einsatzleiter Thomas Grabow das Prozedere.

Die Feuerwerker der @polizeiberlin bereiten die #Bombenentschaerfung am Jüdischen Krankenhaus vor. Mit einem Bagger wird die Erde abgetragen. Der Sprengsatz liegt in 3 Metern Tiefe - noch geht keine Gefahr von ihm aus #b1212 pic.twitter.com/5VjXuFIou2 — Philipp Siebert (@SiebertPhilipp) December 12, 2021

Der Sperrkreis leert sich zunehmend

Foto: Philipp Siebert

Foto: Philipp Siebert

Foto: Philipp Siebert

Foto: Philipp Siebert

Foto: Philipp Siebert



9.30 Uhr: Etwa 15.000 Anwohnerinnen und Anwohner wurden aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Nun leert sich der Sperrkreis zunehmend.

Jüdische Krankenhaus Berlin bereits am Sonnabend evakuiert

8.56 Uhr: Das Jüdische Krankenhaus Berlin (JKB) wurde bereits am Sonnabend vollständig evakuiert, wie eine Sprecherin der Berliner Morgenpost am Sonntagmorgen sagte. „Heute verlassen noch alle Wachleute das Gelände, dann wird es an die Feuerwehr übergeben.“ Die Patienten wurden in andere Krankenhäuser verbracht und würden zum Teil auch dort verbleiben. „Ein kleiner Teil kommt in der kommenden Woche zurück“, so die Sprecherin weiter. Das JKB begann bereits am Mittwoch mit der Evakuierung und nahm keine neuen Patienten mehr auf.

Stephan von Dassel: Viel gute Laune und Zuversicht am Telefon

8.36 Uhr: Wegen der Bombenentschärfung wurde eine Hotline geschaltet. Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel: "Seit 6.30 Uhr in unserer Hotline zur Evakuierung wegen der Bombenentschärfung. Die Weddinger kann offensichtlich nichts erschüttern. Viel gute Laune und Zuversicht am Telefon, "Wird schon klappen und Ihnen alle Marzipankartoffeln dieser Welt" ist bisher mein Lieblingsspruch."

Seit 6.30 Uhr in unserer Hotline zur Evakuierung wegen der Bombenentschärfung. Die Weddinger kann offensichtlich nichts erschüttern. Viel gute Laune und Zuversicht am Telefon, "Wird schon klappen und Ihnen alle Marzipankartoffeln dieser Welt" ist bisher mein Lieblingsspruch. — Stephan von Dassel (@DasselVon) December 12, 2021

Betroffenen steht für Rückfragen die Bürgerhotline des Bezirksamtes Mitte zur Verfügung: (030) 9018 46 660.

Aushänge in mehreren Sprachen

Aushänge in mehreren Sprachen

Foto: Philipp Siebert

8.31 Uhr: Mit Aushängen in mehreren Sprachen werden die Anwohnerinnen und Anwohner über die aktuelle Situation informiert.

Kräfte der Malteser unterstützen bei der Evakuierung

Auch die Malteser sind im Einsatz.

Foto: Philipp Siebert

8.27 Uhr: Absperrungen Ecke Bad-, Kolonie- und Exerzierstraße: Auch Kräfte der Malteser unterstützen bei der Evakuierung und helfen vor allem Menschen, die ihre Wohnung nicht allein verlassen können.

Polizeisprecherin: 400 Kräfte im Einsatz

8.26 Uhr: Im Gespräch mit der Berliner Morgenpost berichtet die Polizeisprecherin über den Einsatz.

Die @polizeiberlin ist mit 400 Kräften bei der #Bombenentschaerfung in #Gesundbrunnen im Einsatz, sagt Sprecherin Dajana Hirth. Die Menschen werden derzeit aufgefordert, die Wohnungen zu verlassen, Vorbereitungen zur Entschärfung laufen #b1212 pic.twitter.com/uRZ0LtWR5t — Philipp Siebert (@SiebertPhilipp) December 12, 2021

Einschränkungen bei Bus, Tram und U-Bahn

8 Uhr: Während des Einsatzes kommt es zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr.

Ab 8 Uhr wird der Bus-Betrieb im Sperrkreis eingestellt. Die Endhaltestelle am U-Bahnhof Osloer Straße wird geräumt. Betroffen sind die Buslinien 125, 128, 150, 247 und 255 .

wird der Bus-Betrieb im Sperrkreis eingestellt. Die Endhaltestelle am wird geräumt. Betroffen sind die . Ab 8 Uhr halten die Straßenbahnen nicht mehr an den Haltestellen U Osloer Straße und Louise-Schröder-Platz . Mit Beginn der Entschärfung wird der Betrieb zwischen Björnsonstraße und der Endhaltestelle Virchow-Klinikum ab ca. 11 Uhr eingestellt. Betroffen sind die Linien M13 und 50 .

halten die nicht mehr an den Haltestellen und . Mit Beginn der Entschärfung wird der Betrieb zwischen und der Endhaltestelle ab ca. eingestellt. Betroffen sind die . Die U8 fährt ab ca. 8 Uhr ohne Halt am Bahnhof Osloer Straße durch. Mit Beginn der Entschärfung wird der Betrieb im Sperrkreis eingestellt. Zwischen Gesundbrunnen und Paracelsusbad fahren dann keine Züge.

fährt ab ohne Halt am Bahnhof durch. Mit Beginn der Entschärfung wird der Betrieb im Sperrkreis eingestellt. Zwischen und fahren dann keine Züge. Die U9 endet ab ca. 8 Uhr am Bahnhof Leopoldplatz. Von dort fahren die Züge leer (ohne Halt am Bahnhof Nauener Platz) zum Endbahnhof Osloer Straße. Dort können Fahrgäste in Richtung Süden einsteigen. Der Bahnhof Nauener Platz wird ohne Halt durchfahren und ab 8 Uhr verschlossen. Mit Beginn der Entschärfung wird der Betrieb der U9 zwischen Leopoldplatz und Osloer Straße ab ca. 11 Uhr eingestellt.

Polizei weist darauf hin, dass die Menschen den Sperrkreis verlassen sollen

Eine evakuierte Familie verlässt anlässlich der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände des Jüdischen Krankenhauses den Sperrkreis.

Foto: Christoph Soeder/dpa

7.51 Uhr: "Derzeit weisen wir die von der Entschärfung der Weltkriegsbombe betroffenen Menschen in Gesundbrunnen noch einmal persönlich, mit Lautsprechern, auf Social Media und über WarnApps auf das Verlassen des Sperrkreises hin und unterstützen, falls jemand dabei Hilfe braucht", twitterte die Polizei.

Sperrkreis mit Radius von 500 Metern wird eingerichtet

6 Uhr: Um kurz nach sechs Uhr hat die Evakuierung für die Bombenentschärfung begonnen, twitterte das Bezirksamt Mitte. "Bitte begeben Sie sich schnellstmöglich außerhalb des Sperrkreises." Um den Fundort wird ein Sperrkreis mit einem Radius von 500 Metern eingerichtet. Alle Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen.

Die Evakuierung für die Bombenentschärfung beginnt in diesen Minuten! Bitte begeben Sie sich schnellstmöglich außerhalb des Sperrkreises. @polizeiberlin & wir berichten über die laufenden Maßnahmen.



Alle Informationen zur Entschärfung finden Sie hier ➡️ https://t.co/o1Vnd6it03 pic.twitter.com/utt5SEiJXC — Bezirksamt Mitte (@BA_Mitte_Berlin) December 12, 2021

Betroffen sind alle Anwohner eines Gebiets, das durch folgende Straßen begrenzt wird:

Norden: Residenzstraße/Reginhardstraße

Residenzstraße/Reginhardstraße Osten: Osloer Straße Drontheimer Straße

Osloer Straße Drontheimer Straße Süden : Reinickendorfer Straße/Nauener Platz

: Reinickendorfer Straße/Nauener Platz Westen: Seestraße/Groninger Straße

Der Sperrkreis.

Foto: C. Schlippes / BM Infografik / Berliner Morgenpost

Anwohner dieser Hausnummern müssen ihre Wohnungen verlassen

Drontheimer Straße: Nr. 31, 32, 32A, 34, 36, 37, 38, 40

Exerzierstraße: Nr. 1-34

Gottschedstraße: Nr. 7-14, 20-23, 26-43

Hansastraße: Nr. 1-9, 11-17

Haßlinger Weg: Nr. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30

Heinz-Galinski-Straße: 1-18

Hochstädter Straße: Nr. 1, 21, 22, 23, 24

Iranische Straße: Nr. 2, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 4, 5, 6, 6A, 8

Koloniestraße: Nr. 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151

Liebenwalder Straße: Nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 57, 58, 59, 60, 61

Markstraße: Nr. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A

Martin-Opitz-Straße: Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 17A, 17B, 18, 19, 20, 21

Osloer Straße: Nr. 36, 37, 42, 76, 77, 78, 80, 83, 83A, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92

Oudenarder Straße: Nr. 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Reginhardstraße: Nr. 1, 3, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 28

Reinickendorfer Straße: Nr., 48, 48A, 49, 50, 50A, 51, 52, 52A, 52B, 53, 53A, 54, 55, 57, 58, 58A, 58B, 59, 59A, 59B, 60, 60A, 60B, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

Residenzstraße: Nr. 74, 74A, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 89, 90

Seestraße: Nr. 73, 74, 80

Schulstraße: Nr. 40, 40A, 41, 42, 43, 44, 44A, 45, 45A, 46, 47, 48, 48A, 49, 49A, 50, 50A, 51, 51A, 52, 53, 54, 54A, 54B, 56, 57, 58, 59, 97, 98, 98A, 101, 102, 103, 104

Schwedenstraße: Nr. 1, 1A, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 9, 9A, 9B, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 15A, 15B, 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 19, 20

Tromsöer Straße: Nr. 1, 3, 4, 6

Uferstraße: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23

Ungarnstraße: 99, 99A

Bezirk Mitte stellt mehrere Unterkünfte zur Verfügung

5.41 Uhr: Für alle, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen können, stellt der Bezirk Mitte alternative Unterkünfte bereit. Dorthin werden die Menschen mit Shuttlebussen gebracht, die an folgenden Punkten losfahren:

Osloer Straße 36/37

Seestraße 80

Reinickendorfer Straße gegenüber der Hausnummern 71-73

Wer in eine Notunterkunft möchte, muss sich bis spätestens 11.30 Uhr an einem dieser Punkte einfinden.

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, für die Zeit der Evakuierung wichtige persönliche Gegenstände, Medikamente oder Windeln und ähnliches für mindestens zwölf Stunden mitzunehmen. Haustiere sind in den Unterkünften des Bezirks nicht erlaubt. In den Unterkünften gilt die 3G-Regel, Tests werden laut eines Sprechers des Bezirksamts zur Verfügung gestellt. Ferner sei das Gesundheitsamt vor Ort und bei Bedarf würden FFP2-Masken verteilt.

Außerdem wird empfohlen, Fahrzeuge außerhalb des betroffenen Bereichs zu parken, da man sie sonst während der Sperrzeit nicht erreichen kann. Außerdem sind Autofahrerinnen und Autofahrer aufgerufen, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren, da mit der Osloer- und Reinickendorfer Straße auch die zentrale Verkehrsachse der B96 gesperrt ist. Auch Busse, die Trams der Linien M13 und 50 sowie die U-Bahnlinien 8 und 9 fahren in diesem Bereich nicht.

Extra Unterkünfte für Corona-Positive

5.17 Uhr: Das Bezirksamt Mitte hat außerdem eine Telefonnummer für Menschen eingerichtet, für die das Verlassen der eigenen Wohnung besonders schwierig ist. Wer bettlägerig ist oder Menschen im Sperrkreis kennt, die sich nicht allein helfen können, hör- oder sehgeschädigt sind oder der deutschen Sprache nicht mächtig, solle sich (030) 9018 46 660 oder per E-Mail unter bombenfund@ba-mitte.berlin.de melden.

Dorthin können sich auch Pflegeeinrichtung wenden, die Unterstützung brauchen und Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden oder sich in Quarantäne befinden. Für sie hat der Bezirk gesonderte Unterbringungsmöglichkeiten eingerichtet. Die Hotline ist bis einschließlich Sonnabend von 9 bis 15 Uhr und am Sonntag von 7 bis 18 Uhr erreichbar.

Krankenhaus-Gelände wurde nach weiteren Bomben abgesucht

5.00 Uhr: Die Bombe wurde bereits am 19. November bei Bauarbeiten gefunden. Sie liegt seitdem unter einem Wasserkissen und ist nach Einschätzung des Kampfmittelräumdienstes der Polizei keine Gefahr. Daher wurde sie nicht, wie ursprünglich geplant, bereits Ende November entschärft, sondern das Gelände zunächst nach weiteren Blindgängern abgesucht. Diese hätte man dann gleich mit unschädlich machen können, um dem JKB später eine weitere Evakuierung zu ersparen, sagte Polizeisprecherin. „Wir haben aber nichts gefunden.“

Polizei erlässt Allgemeinverfügung

4.35 Uhr: Die Berliner Polizei hat für Sonntag eine Allgemeinverfügung erlassen, die auf den Abschnitten 12, 17 und 18 sowie im Internet einsehbar ist. Sie verbietet allen, außer den Kräften des Kampfmittelräumdienstes, sich während der Entschärfung im Sperrkreis aufzuhalten. Wer dem nicht nachkommt, muss mit Zwangsmitteln rechnen.

Denn wer sich während der Entschärfung im Kreis von 500 Metern um die Bombe aufhält, begibt sich „Lebensgefahr“, wie es in der Verfügung heißt. Unkontrollierte Explosionen könnten nicht ausgeschlossen werden, die sich wiederum auf umliegende Gebäude auswirken könnten. „Durch die Detonation hervorgerufene Beeinträchtigungen der Integrität angrenzender Gebäude birgt für in den Gebäuden befindliche Personen hohe Gefahren für schwere Verletzungen bis hin zum Tode.“

Sonntagsgrafik Grafiken für den Artikel von Philipp Siebert

Foto: C. Schlippes, Babette Ackermann-Reiche / BM Infografik / Berliner Morgenpost

Außerdem könnten Metallsplitter und auch Teile des Bodens herumfliegen, abprallen und so „unkontrolliert Schäden hervorrufen“, heißt es in der Verfügung weiter. Sie könnten Menschen treffen,„selbst wenn sich zwischen ihnen und dem Ort der Detonation noch Hindernisse oder Gebäude befinden“. Die Allgemeinverfügung gilt am Sonntag von sechs bis zunächst um 23.59 Uhr, wird jedoch früher aufgehoben, sobald die Bombe entschärft ist.

Im Zweiten Weltkrieg warfen US-amerikanische und britische Flugzeuge insgesamt 45.517 Tonnen Bomben über Berlin ab, von denen schätzungsweise fünf bis 20 Prozent nicht explodierten. Die insbesondere in den Nachkriegsjahren und in Ostberlin bis 1990 keine Statistiken geführt wurden, ist unklar, wie viel davon entschärft wurde. Nach Hochrechnungen des Kampfmittelräumdienstes der Berliner Polizei liegen noch 4000 bis 4600 Blindgänger in der Erde der Hauptstadt.