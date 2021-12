Bombenentschärfung Berlin, 12. Dezember 2021: Sperrkreis, Sperrungen, Unterkünfte - alle Infos

Am Sonntag wird am Jüdischen Krankenhaus in Gesundbrunnen eine Weltkriegsbombe entschärft. Das müssen Betroffene wissen.

In Berlin müssen jedes Jahr im Schnitt acht schwere Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Diese wurde im Sommer 2020 in Britz gefunden.

Berlin. Während wohl die meisten Berlinerinnen und Berliner den 3. Adventssonntag zu Hause verbringen können, müssen rund 15.000 Menschen im Norden der Stadt auf die heimische Gemütlichkeit verzichten. Grund ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der 250 Kilogramm schwere Sprengsatz amerikanischer Bauart wurde im November auf dem Gelände des Jüdischen Krankenhauses Berlin (JKB) an der Iranischen Straße in Gesundbrunnen entdeckt und soll am Sonntag, den 12. Dezember 2021, entschärft werden.

Dafür wird ab dem Sonntagmorgen um den Fundort ein Sperrkreis mit einem Radius von 500 Metern eingerichtet, in dem alle Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnungen verlassen müssen.

Betroffen sind alle Anwohner eines Gebiets, das durch folgende Straßen begrenzt wird:

Norden: Residenzstraße/Reginhardstraße

Residenzstraße/Reginhardstraße Osten: Osloer Straße Drontheimer Straße

Osloer Straße Drontheimer Straße Süden : Reinickendorfer Straße/Nauener Platz

: Reinickendorfer Straße/Nauener Platz Westen: Seestraße/Groninger Straße

Die Evakuierung beginnt um sechs Uhr morgens. Die Behörden rufen dazu auf, die Wohnungen möglichst bereits vorher zu verlassen oder gegebenenfalls schon woanders zu übernachten. „Wer die Möglichkeit hat, wird gebeten, am 12. Dezember bei Freunden oder Angehörigen unterzukommen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Bezirksämter Mitte und Reinickendorf, mehrere Senatsverwaltungen sowie von Polizei und Feuerwehr.

Anwohner dieser Hausnummern müssen ihre Wohnungen verlassen

Drontheimer Straße: Nr. 31, 32, 32A, 34, 36, 37, 38, 40

Exerzierstraße: Nr. 1-34

Gottschedstraße: Nr. 7-14, 20-23, 26-43

Hansastraße: Nr. 1-9, 11-17

Haßlinger Weg: Nr. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30

Heinz-Galinski-Straße: 1-18

Hochstädter Straße: Nr. 1, 21, 22, 23, 24

Iranische Straße: Nr. 2, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 4, 5, 6, 6A, 8

Koloniestraße: Nr. 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151

Liebenwalder Straße: Nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 57, 58, 59, 60, 61

Markstraße: Nr. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A

Martin-Opitz-Straße: Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 17A, 17B, 18, 19, 20, 21

Osloer Straße: Nr. 36, 37, 42, 76, 77, 78, 80, 83, 83A, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92

Oudenarder Straße: Nr. 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Reginhardstraße: Nr. 1, 3, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 28

Reinickendorfer Straße: Nr., 48, 48A, 49, 50, 50A, 51, 52, 52A, 52B, 53, 53A, 54, 55, 57, 58, 58A, 58B, 59, 59A, 59B, 60, 60A, 60B, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

Residenzstraße: Nr. 74, 74A, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 89, 90

Seestraße: Nr. 73, 74, 80

Schulstraße: Nr. 40, 40A, 41, 42, 43, 44, 44A, 45, 45A, 46, 47, 48, 48A, 49, 49A, 50, 50A, 51, 51A, 52, 53, 54, 54A, 54B, 56, 57, 58, 59, 97, 98, 98A, 101, 102, 103, 104

Schwedenstraße: Nr. 1, 1A, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 9, 9A, 9B, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 15A, 15B, 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 19, 20

Tromsöer Straße: Nr. 1, 3, 4, 6

Uferstraße: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23

Ungarnstraße: 99, 99A

Bezirk Mitte stellt mehrere Unterkünfte zur Verfügung

Für alle, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen können, stellt der Bezirk Mitte alternative Unterkünfte bereit. Dorthin werden die Menschen mit Shuttlebussen gebracht, die an folgenden Punkten losfahren:

Osloer Straße 36/37

Seestraße 80

Reinickendorfer Straße gegenüber der Hausnummern 71-73

Wer in eine Notunterkunft möchte, muss sich bis spätestens 11.30 Uhr an einem dieser Punkte einfinden.

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, für die Zeit der Evakuierung wichtige persönliche Gegenstände, Medikamente oder Windeln und ähnliches für mindestens zwölf Stunden mitzunehmen. Haustiere sind in den Unterkünften des Bezirks nicht erlaubt. In den Unterkünften gilt die 3G-Regel, Tests werden laut eines Sprechers des Bezirksamts zur Verfügung gestellt. Ferner sei das Gesundheitsamt vor Ort und bei Bedarf würden FFP2-Masken verteilt.

Außerdem wird empfohlen, Fahrzeuge außerhalb des betroffenen Bereichs zu parken, da man sie sonst während der Sperrzeit nicht erreichen kann. Außerdem sind Autofahrerinnen und Autofahrer aufgerufen, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren, da mit der Osloer- und Reinickendorfer Straße auch die zentrale Verkehrsachse der B96 gesperrt ist. Auch Busse, die Trams der Linien M13 und 50 sowie die U-Bahnlinien 8 und 9 fahren in diesem Bereich nicht.

Extra Unterkünfte für Corona-Positive

Das Bezirksamt Mitte hat außerdem eine Telefonnummer für Menschen eingerichtet, für die das Verlassen der eigenen Wohnung besonders schwierig ist. Wer bettlägerig ist oder Menschen im Sperrkreis kennt, die sich nicht allein helfen können, hör- oder sehgeschädigt sind oder der deutschen Sprache nicht mächtig, solle sich (030) 9018 46 660 oder per E-Mail unter bombenfund@ba-mitte.berlin.de melden.

Dorthin können sich auch Pflegeeinrichtung wenden, die Unterstützung brauchen und Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden oder sich in Quarantäne befinden. Für sie hat der Bezirk gesonderte Unterbringungsmöglichkeiten eingerichtet. Die Hotline ist bis einschließlich Sonnabend von 9 bis 15 Uhr und am Sonntag von 7 bis 18 Uhr erreichbar.

Krankenhaus-Gelände wurde nach weiteren Bomben abgesucht

Die Bombe wurde bereits am 19. November bei Bauarbeiten gefunden. Sie liegt seitdem unter einem Wasserkissen und ist nach Einschätzung des Kampfmittelräumdienstes der Polizei keine Gefahr. Daher wurde sie nicht, wie ursprünglich geplant, bereits Ende November entschärft, sondern das Gelände zunächst nach weiteren Blindgängern abgesucht. Diese hätte man dann gleich mit unschädlich machen können, um dem JKB später eine weitere Evakuierung zu ersparen, sagte Polizeisprecherin. „Wir haben aber nichts gefunden.“

Die Patientinnen und Patienten des JKB „werden zum Teil auf Dauer in andere Krankenhäuser verlegt oder aber für den Zeitraum der Evakuierung in anderen Krankenhäusern versorgt und danach wieder zum Jüdischen Krankenhaus Berlin zurücktransportiert“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Ihre medizinische Versorgung würde „zu keinem Zeitpunkt unterbrochen“. Man gehe davon aus, dass am Wochenende maximal 100 Menschen verlegt werden müssten. Mit der Verlegung der Covid-19- und der intensivpflichtigen Fälle habe man bereits am Mittwoch begonnen.

Jüdisches Krankenhaus nimmt seit Mittwoch keine Notfallpatienten mehr auf

Bereits seit Mittwoch ist das JKB von der Notfallversorgung abgemeldet worden. „Es werden keine weiteren Patienten und Patientinnen bis zum Ende der Evakuierungsmaßnahmen aufgenommen“, so die Sprecherin weiter. Seit Montag habe das Krankenhaus nur noch ausgewählte Notfälle mit einer anzunehmenden maximalen Liegedauer von 24 Stunden aufgenommen. Bürgerinnen und Bürger müssen am Wochenende „in medizinischen Notfällen eine alternative, sich nicht im Sperrkreis befindliche Notaufnahme oder Notdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung aufsuchen“.

Die Berliner Polizei hat für Sonntag eine Allgemeinverfügung erlassen, die auf den Abschnitten 12, 17 und 18 sowie im Internet einsehbar ist. Sie verbietet allen, außer den Kräften des Kampfmittelräumdienstes, sich während der Entschärfung im Sperrkreis aufzuhalten. Wer dem nicht nachkommt, muss mit Zwangsmitteln rechnen.

Im Sperrkreis besteht während Evakuierung Lebensgefahr

Denn wer sich während der Entschärfung im Kreis von 500 Metern um die Bombe aufhält, begibt sich „Lebensgefahr“, wie es in der Verfügung heißt. Unkontrollierte Explosionen könnten nicht ausgeschlossen werden, die sich wiederum auf umliegende Gebäude auswirken könnten. „Durch die Detonation hervorgerufene Beeinträchtigungen der Integrität angrenzender Gebäude birgt für in den Gebäuden befindliche Personen hohe Gefahren für schwere Verletzungen bis hin zum Tode.“

Außerdem könnten Metallsplitter und auch Teile des Bodens herumfliegen, abprallen und so „unkontrolliert Schäden hervorrufen“, heißt es in der Verfügung weiter. Sie könnten Menschen treffen,„selbst wenn sich zwischen ihnen und dem Ort der Detonation noch Hindernisse oder Gebäude befinden“. Die Allgemeinverfügung gilt am Sonntag von sechs bis zunächst um 23.59 Uhr, wird jedoch früher aufgehoben, sobald die Bombe entschärft ist.

Nach Schätzungen noch 4000 bis 4600 Blindgänger unentdeckt

Im Zweiten Weltkrieg warfen US-amerikanische und britische Flugzeuge insgesamt 45.517 Tonnen Bomben über Berlin ab, von denen schätzungsweise fünf bis 20 Prozent nicht explodierten. Die insbesondere in den Nachkriegsjahren und in Ostberlin bis 1990 keine Statistiken geführt wurden, ist unklar, wie viel davon entschärft wurde. Nach Hochrechnungen des Kampfmittelräumdienstes der Berliner Polizei liegen noch 4000 bis 4600 Blindgänger in der Erde der Hauptstadt.