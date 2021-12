Berliner Bäder-Betriebe haben eine neue Chefin

Berlin. Marie Rupprecht wird neue Vorständin für Finanzen und Personal bei den Berliner Bäder-Betrieben. Der Aufsichtsrat der Berliner Bäder-Betriebe (BBB) hat die Vorstandsfunktion für Finanzen und Personal neu besetzt, wie die Senatsverwaltung für Inneres am Mittwoch mitteilte. Zum 1. Januar 2022 wird Marie Rupprecht laut Mitteilung die Position bei den BBB übernehmen.

Dem Element Wasser hat sich Marie Rupprecht, die European Business Administration in Berlin und Cambridge studiert hat, bereits in ihrer vorigen Dienststelle verschrieben: Seit 2017 leitete sie den Bereich Corporate Governance bei den Berliner Wasserbetrieben. Zuvor war Marie Rupprecht bereits in verschiedenen leitenden Funktionen und Geschäftsbereichen bei einer der vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Berlin tätig.

Herrin über 62 Bäder in der Hauptstadt

Die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) sind der größte kommunale Bäderbetreiber Europas. Sie verwalten 26 Schwimmhallen, vier Kombibäder (Hallen- und Sommerbad) für den öffentlichen Badebetrieb, sowie weitere sieben nichtöffentliche Schwimmeinrichtungen für den Schul- und Vereinsbetrieb und 26 Frei- und Sommerbäder, von denen rund ein Drittel an private Betreiber verpachtet sind.

Bei den BBB tritt die 40-Jährige Nachfolge von Annette Siering an, die von Mai 2013 bis April 2021 Vorständin für Finanzen und Personal war. Marie Rupprecht übernimmt gleichzeitig auch die Geschäftsführung der BBB Infrastruktur-Verwaltungs GmbH als Eigentümergesellschaft der Bäder und wird diese gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der Berliner Bäder-Betriebe Dr. Johannes Kleinsorg leiten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Johannes Kleinsorg als Vorstandsvorsitzender bestätigt

Darüber hinaus ist Johannes Kleinsorg (59), seit 1. September 2019 Vorstandsvorsitzender der Berliner Bäder-Betriebe und Geschäftsführer der BBB Infrastruktur-Verwaltungs GmbH, vorzeitig bis zum 31. August 2027 bestätigt worden. Die Wiederbestellung erfolgte durch die Aufsichtsräte der Unternehmen.

