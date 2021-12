Frankfurt/Oder. Bei einem Brand in einer Gartenlaube in Frankfurt (Oder) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Identität ist noch unbekannt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es sei auch noch unklar, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handle, sagte eine Polizeisprecherin. Kriminaltechniker sollen die Ursache des Brandes am Dienstagmorgen im Ortsteil Rosengarten herausfinden. Die Mordkommission ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:211208-99-298679/2

