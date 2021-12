Bombenentschärfung Berlin, 12. Dezember 2021: Sperrkreis, Sperrungen, Unterkünfte - alle Infos

Tausende Menschen in Mitte und auch Reinickendorf müssen am Sonntag wegen einer Bombenentschärfung ihre Wohnungen verlassen.

Berlin. Nach dem Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Berlin müssen Tausende Menschen in Mitte und Reinickendorf am Sonntag, 12. Dezember 2021, ihre Wohnungen verlassen. Insgesamt 15.000 Menschen sind ab 6 Uhr morgens angehalten, eine Sperrzone im Umkreis von 500 Metern rund um den Fundort der Bombe an der Iranischen Straße zu räumen, wie ein Sprecher sagte.

Zudem wird ein Bus-Shuttle zu Alternativunterkünften eingerichtet. pic.twitter.com/3VyD5AcBMR — Bezirksamt Mitte (@BA_Mitte_Berlin) December 7, 2021

Bombe in Berlin: Das ist der Sperrkreis

Polizisten werden ab dem frühen Morgen die Gegend evakuieren, bevor die Bombe im Tagesverlauf entschärft werden soll. Auch das Jüdische Krankenhaus und ein Altersheim müssen geräumt werden, innerhalb der Sperrzone gilt dann Lebensgefahr.

Betroffen sind alle Anwohner eines Gebiets, das durch folgende Straßen begrenzt wird:

Norden: Residenzstraße/Reginhardstraße

Residenzstraße/Reginhardstraße Osten: Osloer Straße Drontheimer Straße

Osloer Straße Drontheimer Straße Süden : Reinickendorfer Straße/Nauener Platz

: Reinickendorfer Straße/Nauener Platz Westen: Seestraße/Groninger Straße

Das Bezirksamt empfiehlt, Fahrzeuge außerhalb des betroffenen Bereichs zu parken. Während der Bombenentschärfung ist mit starken Verkehrseinschränkungen insbesondere auf der Bundesstraße B96 (Reinickendorfer Straße) und Osloer Straße zu rechnen.

Autofahrer sollen das Gebiet am 12. Dezember weiträumig umfahren. Der öffentliche Nahverkehr (U-Bahn, Tram) wird während des Einsatzes in dem Bereich eingestellt.

Anwohner dieser Hausnummern müssen ihre Wohnungen verlassen

Drontheimer Straße: Nr. 31, 32, 32A, 34, 36, 37, 38, 40

Exerzierstraße: Nr. 1-34

Gottschedstraße: Nr. 7-14, 20-23, 26-43

Hansastraße: Nr. 1-9, 11-17

Haßlinger Weg: Nr. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30

Heinz-Galinski-Straße: 1-18

Hochstädter Straße: Nr. 1, 21, 22, 23, 24

Iranische Straße: Nr. 2, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 4, 5, 6, 6A, 8

Koloniestraße: Nr. 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151

Liebenwalder Straße: Nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 57, 58, 59, 60, 61

Markstraße: Nr. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A

Martin-Opitz-Straße: Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 17A, 17B, 18, 19, 20, 21

Osloer Straße: Nr. 36, 37, 42, 76, 77, 78, 80, 83, 83A, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92

Oudenarder Straße: Nr. 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Reginhardstraße: Nr. 1, 3, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 28

Reinickendorfer Straße: Nr., 48, 48A, 49, 50, 50A, 51, 52, 52A, 52B, 53, 53A, 54, 55, 57, 58, 58A, 58B, 59, 59A, 59B, 60, 60A, 60B, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

Residenzstraße: Nr. 74, 74A, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 89, 90

Seestraße: Nr. 73, 74, 80

Schulstraße: Nr. 40, 40A, 41, 42, 43, 44, 44A, 45, 45A, 46, 47, 48, 48A, 49, 49A, 50, 50A, 51, 51A, 52, 53, 54, 54A, 54B, 56, 57, 58, 59, 97, 98, 98A, 101, 102, 103, 104

Schwedenstraße: Nr. 1, 1A, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 9, 9A, 9B, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 15A, 15B, 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 19, 20

Tromsöer Straße: Nr. 1, 3, 4, 6

Uferstraße: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23

Ungarnstraße: 99, 99A

Bombenentschärfung in Gesundbrunnen: Sammelpunkte rund um die Sperrzone

Wer kann, soll nach Angaben der Stadt am Wochenende bei Freunden oder Angehörigen unterkommen. Alle anderen können demnach in Unterkünften der Stadt Zuflucht suchen: Sie sollen sich bis spätestens 11.30 Uhr an Sammelpunkten rund um die Sperrzone einfinden.

Das sind die Sammelpunkte:

Osloer Straße 36-37, 13359 Berlin

Reinickendorfer Str. ggü. 71-73, 13347 Berlin

Seestraße 80, 13347 Berlin

Shuttle-Busse bringen die Betroffenen dann zu den Unterkünften. Haustiere sind nicht in den Unterkünften erlaubt.

Bomben-Entschärfung: Vorbereitung dauerte Wochen

Die Stadt bittet außerdem alle Anwohner darum, Hinweise auf hilfsbedürftige Nachbarn an das Bezirksamt Mitte zu melden. Für Menschen, die an dem Coronavirus erkrankt sind oder die sich in Quarantäne befinden, sollen getrennte Unterkünfte bereitstehen.

Sie können sich an eine Hotline des Bezirksamts wenden. Die Nummer lautet 030 9018 46 660. Die Hotline ist vom 8. bis 11. Dezember von 9 bis 15 Uhr und am 12. Dezember von 7 bis 18 Uhr erreichbar. Per Mail sind die Bezirksämter unter der Adresse bombenfund@ba-mitte.berlin.de erreichbar.

Die 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am 19. November auf dem Gelände des Jüdischen Krankenhauses gefunden worden. Die Vorbereitung auf die Entschärfung hatte nach Angaben der Stadt wegen des enormen logistischen Aufwands mehrere Wochen in Anspruch genommen.

