Stau in Berlin: Diese Straßen nerven Autofahrer am meisten

Vier Berliner Straßen gehören in diesem Jahr zu den zehn staureichsten in Deutschland - 2020 waren es noch drei Straßen.

Verkehr Stau-Ranking in Deutschland: Berlin landet auf Platz 2

Berlin. Autofahrer in Berlin haben in diesem Jahr wieder fast genauso viel Zeit im Stau verloren wie vor der Corona-Pandemie. Ein durchschnittlicher Fahrer brauchte gegenüber der freien Fahrt 65 Stunden mehr, um mit dem Auto zur Arbeit und wieder nach Hause zu kommen, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Studie des Verkehrsdatenanbieters Inrix hervorgeht. Das seien 19 Stunden mehr als 2020, aber immer noch eine Stunde weniger im Vergleich zum Nicht-Corona-Jahr 2019.

Bei dem Ranking landet die Hauptstadt erneut auf Platz zwei der staureichsten Städte in Deutschland. Als Grund für die Zunahme des Verkehrs nennt Inrix etwa die Aufhebung vieler Corona-Beschränkungen seit Juni 2021.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: Potsdam neu unter den staureichsten Städten Deutschlands

Verkehr in Berlin: Vier Straßen gehören zu den staureichsten in Deutschland

Zudem gehören vier Berliner Straßen in diesem Jahr zu den zehn staureichsten in Deutschland - 2020 waren es noch drei Straßen. Die B96 vom Platz der Luftbrücke in Richtung Reißeckstraße war Berlins staureichste Straße und auf dem vierten Platz im Ranking. Die staureichsten Straßen im Überblick:

B96 Tempelhofer Damm/Mariendorfer Damm Süd , von Platz der Luftbrücke bis Reißeckstraße, durchschnittliche tägliche Verspätung: sieben Minuten, jährliche Verspätung: 21 Stunden, Platz im bundesweiten Ranking: 4

, von Platz der Luftbrücke bis Reißeckstraße, durchschnittliche tägliche Verspätung: sieben Minuten, jährliche Verspätung: 21 Stunden, Platz im bundesweiten Ranking: 4 A100 Nord , von Dreieck Neukölln bis Dreieck Charlottenburg, durchschnittliche tägliche Verspätung: fünf Minuten, jährliche Verspätung: 20 Stunden, Platz im bundesweiten Ranking: 7

, von Dreieck Neukölln bis Dreieck Charlottenburg, durchschnittliche tägliche Verspätung: fünf Minuten, jährliche Verspätung: 20 Stunden, Platz im bundesweiten Ranking: 7 B2 Nord , von Alexanderplatz bis Caseler Straße, durchschnittliche tägliche Verspätung: fünf Minuten, jährliche Verspätung: 20 Stunden, Platz im bundesweiten Ranking: 8

, von Alexanderplatz bis Caseler Straße, durchschnittliche tägliche Verspätung: fünf Minuten, jährliche Verspätung: 20 Stunden, Platz im bundesweiten Ranking: 8 Prenzlauer Allee/Promenade Nord, von Christburger Straße bis A114 AS Pasewalker Straße, durchschnittliche tägliche Verspätung: fünf Minuten, jährliche Verspätung: 20 Stunden, Platz im bundesweiten Ranking: 9

Stau kostet aber nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Wenn die verlorene Zeit in Arbeitsstunden umgerechnet werde, so ergäben sich Mehrkosten in Höhe von 610 Euro - 2020 waren es 414 Euro, erklärte ein Inrix-Sprecher. Ingesamt würden sich die Staukosten für die Stadtverwaltung auf 823 Millionen Euro im Jahr beziffern.

FDP-Fraktion: Für Pendler muss es attraktive Alternativen zum Auto geben

Die FDP-Fraktion forderte eine schnellere Umsetzung der Straßenbauprojekte, einen schnelleren Ausbau des ÖPNV und eine verbesserte Baustellenplanung, um einer Zunahme des Verkehrs in der Innenstadt entgegenzuwirken. Besonders für Pendler aus dem Umland müsse es attraktive Alternativen zum Auto geben, teilte der Sprecher für Stadtentwicklung, Stefan Förster (FDP), mit.

Deutschlands Stau-Hauptstadt bleibt München. Hier verloren Fahrerinnen und Fahrer insgesamt 79 Stunden gegenüber freier Fahrt. Global steht die britische Hauptstadt London an der Spitze des Rankings. Hier gab es einen Zeitverlust von 148 Stunden. Paris und Brüssel folgen.

Inrix stützt sich auf anonymisierten Daten aus Telefonen, Fahrzeugen und von Verwaltungen. Demnach hat die Verkehrssituation in deutschen Städten im vergangenen Jahr das Vor-Pandemie-Niveau erreicht.