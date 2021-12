Nahverkehr in Berlin

Nahverkehr in Berlin S-Bahn Berlin: Das sind die aktuellen Änderungen

Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich in den Nächten dieser Woche auf Einschränkungen im Betrieb der S-Bahn einstellen. Betroffen von den Fahrplan-Änderungen sind die S-Bahn-Linien S2, S3, S5, S8 und S9.

In Pankow kommt es in den Nächten von Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch und Mittwoch auf Donnerstags, jeweils zwischen 22.25 und 1.30 Uhr, zu Ersatzverkehr, einer Änderung der Abfahrtzeiten und zu Fahrtzeitverlängerungen. Der Grund sind Baumaßnahmen.

In Mahlsdorf kommt es in den Nächten dieser Woche jeweils von 22 bis 1.30 Uhr wegen einer Sanierung der Bausteigkanten zu einer Linienteilung und einem erforderlichen Umstieg in Mahlsdorf.

S-Bahn Berlin: Aktuelle Änderungen im Überblick

S2: Pankow-Heinersdorf <> Blankenburg

Nächte 06./07.12. (Mo/Di) bis 08./09.12. (Mi/Do) jeweils 22:25 Uhr bis 1:30 Uhr

Ersatzverkehr mit Bussen Pankow Heinersdorf - Blankenburg

Haltestellen des Ersatzverkehrs mit Bussen Blankenburg - Pankow-Heinersdorf: S Pankow-Heinersdorf (Am Feuchten Winkel), Zusatzhalt (Pasewalker Straße/Blankenburger Weg), S Blankenburg (Bahnhofstraße, BVG-Haltestelle, Linie 150)

S2: Bornholmer Straße <> Buch

Nächte 06./07.12. (Mo/Di) bis 08./09.12. (Mi/Do) jeweils 22:25 Uhr bis 1:30 Uhr

Die Linie S2 (Bornholmer Straße > Buch) fährt von Bornholmer Straße bis Pankow 3 Minuten später, von Blankenburg bis Buch 10 bis 11 Minuten früher, hat in Buch 10 Minuten Aufenthalt und fährt von Buch bis Bernau planmäßig.

Die Linie S2 (Pankow > Bornholmer Straße) fährt von Pankow bis Bornholmer Straße 2 Minuten früher.

S3: Warschauer Straße <> Ostbahnhof

01.12. (Mi), ca. 4 Uhr durchgehend bis 11.12. (Sa), ca. 1 Uhr

noch bis Sonnabend, 11. Dezember, 4 Uhr

Zugverkehr teilweise im veränderten Minutentakt zwischen Warschauer Straße und Ostbahnhof.

Die Züge fahren zwischen Erkner und Spandau, 10-Minutentakt: zwischen Erkner/Friedrichshagen und Warschauer Straße, Mo-Fr während der Hauptverkehrszeiten enden/beginnen die Verstärkerzüge in Warschauer Straße.

Fahrzeitänderung: Die Züge fahren von Ostbahnhof bis Jannowitzbrücke teilweise 1 Minute früher.

Bitte benutzen Sie zwischen Warschauer Straße <> Ostbahnhof die S9.

S3: Olympiastadion <> Spandau

Nächte 05./06.12. (So/Mo) bis 09./10.12. (Do/Fr), jeweils ca. 22 Uhr - ca. 1.30 Uhr

kein Zugverkehr zwischen Olympiastadion und Spandau.

Fahrgäste nutzen bitte zwischen Olympiastadion und Spandau die Züge der Linie S9.

S8: Blankenburg <> Birkenwerder

Nächte 06./07.12. (Mo/Di) bis 08./09.12. (Mi/Do) jeweils 22:25 Uhr bis 1:30 Uhr

Linie S8 (Blankenburg <> Birkenwerder) fährt von Blankenburg bis Birkenwerder 23 bis 25 Minuten später, von Birkenwerder bis Blankenburg 5 bis 6 Minuten später.

S2/S8: Pankow <> Pankow-Heinersdorf

Nächte 06./07.12. (Mo/Di) bis 08./09.12. (Mi/Do) jeweils 22:25 Uhr bis 1:30 Uhr

S-Bahn-Pendelverkehr besteht zwischen Pankow und Pankow-Heinersdorf

S5: Mahlsdorf

06./07.12. (Mo/Di) bis 09./10.12. (Do/Fr) jeweils 22 Uhr bis 1:30 Uhr

Linienteilung

Umstieg in Mahlsdorf erforderlich

Linie S5 verkehrt Strausberg Nord <> Westkreuz mit Umstieg in Mahlsdorf. Verkehrt Strausberg Nord <> Mahlsdorf, Ankunft und Abfahrt erfolgen von Gleis 2 (Bahnsteig stadteinwärts). Verkehrt Mahlsdorf <> Warschauer Straße/Westkreuz, Ankunft und Abfahrt erfolgen von Gleis 1 (Bahnsteig stadteinwärts).

S9: Heerstraße <> Spandau

Nächte 05./06.12. (So/Mo) bis 09./10.12. (Do/Fr), jeweils ca. 22 Uhr - ca. 1.30 Uhr

Fahrzeitänderung: Die Züge haben in Heerstraße 6 Minuten Aufenthalt und fahren von Heerstraße bis Spandau 5 bis 6 Minuten später, von Spandau bis Heerstraße 2 Minuten früher und haben in Heerstraße 2 Minuten Aufenthalt.