Wetter Leicht winterlicher Wochenbeginn in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Mit etwas Schnee, Sonne und Temperaturen um den Gefrierpunkt startet die neue Woche in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, lockert es nach Schneefall oder leichtem Schneeregen auf. Vor allem von der Prignitz bis zum Barnim und teils auch im Berliner Raum lässt sich am Montag gelegentlich die Sonne blicken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 und 2 Grad.

Am Dienstag bleibt es bei Temperaturen zwischen 0 und 2 Grad trocken. In der Uckermark herrscht bei minus 1 Grad teilweise leichter Dauerfrost. Wolkig, aber noch trocken mit minus 1 und plus 2 Grad geht es zur Wochenmitte weiter.

© dpa-infocom, dpa:211206-99-272334/2