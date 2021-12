Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg sinkt weiter leicht

Potsdam. Die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Ansteckungen mit dem Coronavirus in Brandenburg ist am Sonntag weiter leicht zurückgegangen. 646,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche meldete das Gesundheitsministerium. Am Samstag lag der Wert bei 662,6 und vor einer Woche bei 709,4. Der Landkreis mit dem höchsten Wert ist weiterhin Elbe-Elster mit 1461,1. Am Wochenende können Zahlen verzögert gemeldet werden.

1706 Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter im Land. Am Vortag waren es 2899. Am Freitag waren es 4241 gemeldete Fälle, wobei die Zahl überdurchschnittlich hoch war, da die Kreise Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz zuvor für einen Tag keine neuen Daten gemeldet hatten. Bei der Altersgruppe liegen die 10- bis 14-Jährigen bei der Sieben-Tage-Inzidenz vorn - danach kommen die 5- bis 9-Jährigen.

Die Zahl neuer Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern in Brandenburg je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche ist auch am Sonntag weiter gestiegen: Sie liegt derzeit bei 5,06 und nach dem Warnwert der Warnampel noch bei Gelb. Ab einem Wert über sechs gilt der Alarmwert Rot. 706 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung werden derzeit in den Krankenhäusern behandelt, davon 162 auf der Intensivstation. 137 davon müssen beatmet werden.

Der Anteil an intensiv-pflichtigen Covid-19-Patientinnen und -Patienten an der Zahl der aktuell tatsächlich betreibbaren Intensivbetten liegt nach Ministeriumsangaben bei 23,8 Prozent und damit im roten Bereich.

