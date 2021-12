Berlin-Konzert: Heino live 2021 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Heino spielt am 13. Dezember 2021 in Berlin.

Schlosspark Theater Heino live in Berlin 2021 – Was Fans wissen müssen

Heino feiert am 13. Dezember 2021 im Schlosspark Theater seinen 83. Geburtstag mit einem besonderen Konzert. Mit der Show "Heino goes Klassik - Ein deutscher Liederabend“ erfüllt sich der Sänger einen Herzenswunsch, erfindet sich für sein treues Publikum zum wiederholten Male neu und zeigt die Vielfältigkeit seines künstlerischen Schaffens. Zusammen mit einem großem Orchester und Chor sowie Stargast Yury Revich auf der Stradivari wird der Schlagerstar klassische Musik neu interpretieren und seinen diesjährigen Geburtstag gemeinsam mit dem Berliner Publikum feiern.

Was erwartet die Besucher?

Gäste des Geburtstagskonzerts im Schlosspark Theater dürfen sich auf eine Auswahl von Lieblingsliedern Heinos aus dem deutschsprachigen Raum freuen – auf Interpretationen von Klassikern aus den Werken Brahms, Beethovens, Schuberts und Tschaikowskis sowie traditionelle Volkslieder und persönliche Lieblingstücke. Zusammen mit Franz Lamberts 30-köpfigen "Traumorchester" und einem Chor wollen Heino und der Violinvirtuose Yury Revich ihr Publikum mit ihrem knapp zweistündigen Programm verzaubern.

Wo wird Heino in Berlin auftreten?

Das Konzert wird im Schlosspark Theater (Schloßstraße 48, 12165) stattfinden. Der traditionsreiche Spielort in Berlin-Steglitz wird seit 2008 als Privattheater von Dieter Hallervorden geleitet. Nachdem das Theater 1993 den Spielbetrieb eingestellt hatte, wurde es nach aufwändigen Umbauarbeiten zur Spielzeit 2009/10 mit 473 Plätzen wiedereröffnet. Das Motto des Schlosspark Theaters ist seitdem ihr Programm: Geist mit Humor.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Heino im Schlosspark Theater sind noch Karten erhältlich - und zwar sowohl für die Vorstellung am späten Nachmittag (16 Uhr) als auch für die Abendvorstellung (20 Uhr). Wer noch Ticket ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite des Theaters im Vorverkauf erworben werden (ab 49 Euro im Vorverkauf zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Die erste Show beginnt am Montag (13. Dezember 2021) um 16.00 Uhr. Die Abendvorstellung startet am Montag um 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Heino in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert im Schlosspark Theater davon abweichen, aber diese Songs sind auf dem Album "Heino goes Klassik - Ein deutscher Liederabend" vertreten, das im Oktober 2021 im Handel erschien:

Es war am Anfang Prelude No. 2 Dornenvögel-Rhapsodie Teure Heimat (mit Yury Revich) Letzte Rose (mit Yury Revich) Es ist nie zu spät für ein neues Leben Das ist mein Lied nur für dich Ach‘ ich hab in meinem Herzen Schlafe mein Prinzchen Ave Verum Corpus Guten Abend, gut Nacht Die Himmel rühmen Das einsame Glöckchen Die Abendglocken Vivaldi Storm Ode an die Freude Der Mond ist aufgegangen Hummelflug Auch ein Baum wird älter Ein Lied für mein Publikum

Wie komme ich zum Schlosspark Theater?

Für die Anreise empfiehlt sich die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Schlosspark Theater befindet sich in der Schloßstraße 48 in Steglitz-Zehlendorf und ist gut mit dem Nahverkehr zu erreichen. Der S- und U-Bahnhof Rathaus Steglitz (Linien S1 sowie U9) befindet sich fußläufig etwa 650 Meter vom Theater entfernt. Auch die Buslinie M85 steuert den Bahnhof an (Haltestelle Rathaus Steglitz). Noch bequemer geht es mit den Buslinien 188, 283, M48 und N88, die in unmittelbarer Nähe des Theaters halten (Haltestelle Schlossparktheater).

Gibt es ein Hygienekonzept für das Schlosspark Theater?

Das Schlosspark Theater hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Für einen Besuch im Schlosspark Theater gelten aktuell laut Internetseite des Theaters folgende Auflagen: „Ab Samstag, dem 27.11.2021 gilt im Theater die 2G-plus-Regel (geimpft/genesen + Maske). Bitte legen Sie bei Einlass folgende Dokumente vor: Impfausweis (digital oder Impfbuch) + Eintrittskarte + Ausweis (oder anderes Dokument).“

Hier finden Sie die Corona-Hinweise zum Besuch im Schlosspark Theater.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Heino live im Schlosspark Theater, Montag, 13. Dezember 2021, Konzertbeginn erste Vorstellung: 16 Uhr; Konzertbeginn zweite Vorstellung: 20 Uhr, Schloßstr. 48, 12165 Berlin-Steglitz.