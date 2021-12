Berlin-Konzert: Erdmöbel live 2021 – Was Fans wissen müssen

Auftritt: Die Erdmöbel spielen am 10. Dezember 2021 eines ihrer legendären Weihnachtskonzerte in Berlin.

Lido Berlin Erdmöbel live in Berlin 2021 – Was Fans wissen müssen

Es ist wieder soweit: Alle Jahre wieder touren Erdmöbel durch die Stadien der Republik, um mit ihren legendären Weihnachtskonzerten das Publikum auf die Adventszeit einzustimmen. Diejenigen, die schon dabei waren, wissen: Es wird eigenwillig und lustig, feierlich und mitreißend. Im Rahmen ihrer aktuellen Tour werden die Münsteraner um Frontmann Markus Berges am 10. Dezember 2021 für ein Konzert nach Berlin kommen.

Es war 2006 als Erdmöbel mit "Weihnachten ist mir doch egal" – ihre Version von Whams "Last Christmas" – ihr erstes Weihnachslied veröffentlichten. Seitdem kam jedes Jahr mindestens ein Lied dazu. 2014 veröffentlichte die Band den gesammelten Kanon auf ihrem Weihnachtsalbum "Geschenk". Die Besucher des Erdmöbel-Weihnachtskonzerts erwartet auch in diesem Jahr die allerbeste Unterhaltung: Große Gefühle, aber ohne Pathos und Kitsch.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 11. Dezember 2020 geplant gewesen. Weil dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 10. Dezember 2021.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit!“

Wo werden Erdmöbel auftreten?

Das Konzert wird im Lido Berlin (Cuvrystraße 7, 10997 Berlin-Kreuzberg) stattfinden. Kreuzbergs Rock-Indie-Elektro-Pop Wohnzimmercouch steht mitten im Wrangelkiez, Ecke Cuvry- und Schlesische Straße, und hat in seinem Konzertsaal eine Kapazität für 550 bis 600 Personen.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Erdmöbel im Tempodrom sind noch Karten erhältlich. Wer noch Ticket ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 24 Euro im Vorverkauf zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (10. Dezember 2021) um 19.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden Erdmöbel in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Lido Berlin davon abweichen, aber diese Songs spielten Erdmöbel 2018 in München:

Nonstop Christmas Fräulein Frost Russischbrot Sie nannten ihn Putte Weihnachten in Tamariu Ich wollte, die Welt ginge immer bergab Der letzte deutsche Schnee Blinker Rakete zwischen den Jahren Goldener Stern Muss der heil'ge Nikolaus sein Weihnachten im Weltall Lametta Svenja & Raul Ding ding dong (Jesus weint schon) Hoffnungsmaschine Das Leben ist schön Weihnachten (Last Christmas)

Zugabe:

Erster Erster Nah bei dir

Wie komme ich zum Lido Berlin?

Für die Anreise empfiehlt sich die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da das Lido über keine eigenen Parkplätze verfügt und in der unmittelbaren Umgebung nur begrenzt Parkplätze im öffentlichen Straßenraum zur Verfügung stehen. Das Lido Berlin liegt im Herzen des Wrangelkiez in der Cuvrystraße 7 in Kreuzberg und ist gut mit dem Nahverkehr zu erreichen. Die nächstgelegene Station ist der U-Bahnhof Schlesisches Tor (Linien U1 und U3), der sich etwa 300 Meter entfernt vom Lido befindet. Alternativ befindet sich der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße (S3, S5, S7, S75, S9, U1, U3) fußläufig rund 800 Meter vom Lido entfernt. Noch bequemer geht es mit den Buslinien 165, 265, N60 und N65, die an der Haltestelle Falkensteinstraße in unmittelbarer Nähe des Lidos halten. Am U-Bahnhof Schlesisches Tor verkehrt außerdem die Linie N1.

Gibt es ein Hygienekonzept für das Lido Berlin?

Das Lido hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Für den Besuch des Konzerts im Lido gelten aktuell laut Internetseite des Lidos folgende Auflagen: „2G-plus-Regelung: Zutritt nur für genesene oder vollständig geimpfte Personen mit tagesaktuellem negativen Test. Impf- oder Genesenennachweise digital verifizierbar als QR-Code (digital oder in Papierform) in Kombination mit Personalausweis mitbringen! Die Kontaktnachverfolgung läuft über die Luca App.“

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Erdmöbel live im Lido Berlin, Freitag, 10. Dezember 2021, Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Cuvrystraße 7, 10997 Berlin-Kreuzberg.