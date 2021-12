Berlin-Konzert: Poems for Laila live 2021– Was Fans wissen müssen

Die Band Poems for Laila kommt am 8. Dezember 2021 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Poems for Laila spielen am 8. Dezember 2021 in Berlin. Das Duo Nikolai Tomás (im Bild) und Joanna Gemma Auguri werden im Privatclub Berlin auftreten (Archivbild).

Privatclub Berlin Poems for Laila live in Berlin 2021 – Was Fans wissen müssen

Wenn "Poems for Laila" die Bühne betreten, erinnern sie an große Paare der Musikgeschichte wie Hazlewood & Sinatra oder Gainsbourgh & Birkin. Jetzt kommt die Berliner Band im Rahmen ihrer aktuellen Tour am 8. Dezember 2021 für ein Konzert in die Hauptstadt. Mit im Gepäck hat das Duo Nikolai Tomás und Joanna Gemma Auguri Songs aus ihrem aktuellen Album "Dark Timber" und natürlich eine Auswahl ihrer beliebtesten Stücke wie "Russian Billy", "Tiktak" und "Another Poem for the 20th Century".

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 21. März 2020 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 20. April 2021 und auf den 29. November 2021 verlegt. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 8. Dezember 2021.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit!“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wo werden Poems for Laila auftreten?

Das Konzert wird im Privatclub Berlin (Skalitzer Straße 85-86, Kreuzberg) stattfinden. Eröffnet 1999 an der Pücklerstraße in den Katakomben der einstigen Eisenbahnmarkthalle, residiert der Privatclub heute in Kreuzberg im Postamt an der Skalitzer Straße und ist nicht nur im Kiez längst eine Institution.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Poems for Laila im Privatclub Berlin sind noch Karten erhältlich. Wer noch Ticket ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 21 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dezember (8. Dezember 2021) um 19.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden Poems for Laila in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Privatclub Berlin davon abweichen, aber diese Songs spielten Poems for Laila 2018 in Bonn

Dream Gambler Fingers Crossed Easy Green Water Leave Now The Water Lover Behind The Cypress Trees Oh My Heart Battlefield Lyttleton Tiktak Loop

Zugabe:

Broken Chimney Kiss Me Untitled Till Today Russian Billy Another Poem for the 20th Century

Wie komme ich zum Privatclub Berlin?

Für die Anreise empfiehlt sich die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Privatclub Berlin befindet sich im altehrwürdigen Postamt in der Skalitzer Str. 85-86 in Kreuzberg und ist gut mit dem Nahverkehr zu erreichen. Der Club liegt mittig zwischen den U-Bahnstationen Skalitzer Straße (U1) und Schlesisches Tor (U3). Von beiden Stationen sind es etwa 500 Meter Fußweg entlang der Skalitzer Straße. Der Privatclub Berlin verfügt über keine eigenen Parkplätze. Es stehen in der Umgebung nur begrenzt Parkplätze im öffentlichen Straßenraum zur Verfügung.

Gibt es ein Hygienekonzept für den Privatclub Berlin?

Der Privatclub Berlin hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Für einen Besuch im Privatclub Berlin gelten aktuell laut Internetseite des Clubs folgende Auflagen:

„2G+: Impfnachweis nur noch per QR-Code (App oder auf Papier) oder Genesungsnachweis plus ein tagesaktuelles negatives Antigen-Testergebnis. Dafür aber kein Abstand und keine Masken. Kontaktdaten: Luca App, Corona Warn-App oder per Formular.“

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Ist der Privatclub barrierefrei?

Der barrierefreie Zugang befindet sich am mittleren Eingang des Gebäudes, gleich rechts vom Privatclub über eine Rampe. Nach Anfrage beim Personal am Haupteingang wird dieser Eingang geöffnet.

Poems for Laila live im Privatclub, Mittwoch, 8. Dezember 2021; Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Skalitzer Str. 85-86, 10997 Berlin-Kreuzberg.