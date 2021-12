Konzert: Ian Paice live in Berlin 2021 – Was Fans wissen müssen

Ian Paice ist zurück: Der legendäre Schlagzeuger von Deep Purple ist mit seiner "Classic Deep Purple"-Show auf Tour und wird am 15. Dezember 2021 für ein Konzert nach Berlin kommen. Begleitet wird Paice auf der Bühne von der Band Purpendicular. Fans dürfen sich in Berlin auf einen Auftritt freuen, bei dem Ian Paice hautnah in Clubatmosphäre zu erleben sein wird. Mit im Gepäck hat der Schlagzeuger unvergessen Klassiker wie "Child In Time", "Black Night", "Smoke On The Water", "Woman From Tokyo" und "Hush".

Deep Purple wird seit den 1970er-Jahren als eine der innovativsten und erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten gefeiert und daran hat das Schlagzeugspiel von Ian Paice einen großen Anteil. Der Musiker spielte im Laufe seiner Karriere neben Deep Purple unter anderem auch bei Whitesnake, Gary Moore sowie bei Soloprojekten von Jon Lord, Paul McCartney und Pete York von der Spencer Davis Group.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 9. Dezember 2020 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 22. Februar 2021 verschoben. Weil dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 15. Dezember 2021.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit!“

Wo wird Ian Paice auftreten?

Ian Paice wird im Kesselhaus in der Kulturbrauerei (Knaackstraße 97, 10435 Berlin) auftreten. Das Kesselhaus bietet mit ihrem rauen, industriellen Charme die perfekte Bühne für das Konzert.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Ian Paice im Kesselhaus sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 45 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (15. Dezember 2021) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Der Schlagzeuger der britischen Band "Deep Purple", Ian Paice

Foto: dpa / DPA

Welche Songs wird Ian Paice in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert im Kesselhaus in der Kulturbrauerei davon abweichen, aber diese Songs spielte Ian Paice bei seinem Auftritt 2017 in Jambol:

Fireball Strange Kind of Woman Lazy Sometimes I Feel Like Screaming Perfect Strangers You Keep On Moving Stormbringer Child in Time You Fool No One Drum Solo Mistreated Burn Space Truckin' Smoke on the Water

Zugabe:

Highway Star Black Night

Wie komme ich zum Kesselhaus?

Das Kesselhaus befindet auf dem Gelände der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg (Eingänge: Knaackstraße 97 und Sredzkistraße 1) und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen - mit der S-Bahn (S41, S42, S8, S85 und S9 bis S-Bhf. Schönhauser Allee), der U-Bahn (U2, Station Eberswalder Straße), oder der Tram 12, M10 und M1 (Eberswalder Straße). Eine gebührenpflichtige Tiefgarage befindet sich unter der Veranstaltungsstätte (Parkhaus: Eingang Sredzkistraße).

Hier finden Sie Informationen und Hinweise zur Anfahrt und den Einlassbestimmungen im Kesselhaus in der Kulturbrauerei.

Gibt es ein Hygienekonzept im Kesselhaus?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Das Konzert findet unter den Bedingungen der 2G+-Regelung (genesen oder geimpft und zusätzlich tagesaktuell getestet) statt. Der Nachweis darüber muss digital verifizierbar sein (QR-Code).

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen im Kesselhaus

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Ian Paice live im Kesselhaus, Mittwoch, 15. Dezember 2021, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin.