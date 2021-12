Fahrrad im Gleisbereich lässt S-Bahn teilweise entgleisen

Strausberg. Mit einem Fahrrad haben unbekannte Täter eine S-Bahn in Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) teilweise zum Entgleisen gebracht. Eine S-Bahn hatte das abgelegte Rad überfahren und es auf das gegenüberliegende Gleis geschleudert. Dort fuhr eine andere Bahn mit rund 100 Menschen an Bord über das Rad und entgleiste teilweise, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Passanten berichteten der Polizei von vier Jugendlichen, die sie zur Tatzeit im Gleisbereich gesehen hatten. Sie wurden aber nicht ausfindig gemacht. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag zwischen den Bahnhöfen Strausberg Stadt und Hegermühle.

© dpa-infocom, dpa:211203-99-245927/3

