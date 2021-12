Zwei Schüler bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Berlin. Zwei Schüler haben bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Berlin-Grünau schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, rannten die beiden Zwölfjährigen am Donnerstagnachmittag nach bisherigen Erkenntnissen vom S-Bahnhof Grünau in Richtung Wassersportallee bei roter Fußgängerampel über die Straße. Zeitgleich soll ein Lieferwagenfahrer auf dem Adlergestell auf die Kreuzung gefahren sein, als seine Ampel schon auf rot umschaltete. Dabei erfasste der 62-Jährige mit seinem Wagen die Schüler.

Die beiden Jungen wurden mit schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lieferwagenfahrer blieb unverletzt. Der Unfallort wurde wegen des Polizei- und Rettungseinsatzes bis etwa 21.00 Uhr gesperrt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211203-99-243098/3