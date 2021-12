Berlin. Mit Sturmhaube und Waffe hat ein Unbekannter in Berlin Mitte ein Wettbüro überfallen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei der Täter am Donnerstagabend in das Geschäft gestürmt und mit Bargeld entkommen. Der 22-jährige Angestellte des Wettbüros blieb unverletzt. Nach dem Täter wird gefahndet.

