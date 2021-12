Union peilt Champions League-Platz an

Berlin. Union Berlin nimmt am 14. Spieltag der Fußball- Bundesliga den letzten Platz in der Champions League ins Visier. Bei einem Erfolg über die Corona-geplagte Mannschaft von RB Leipzig im Stadion An der Alten Försterei am heutigen Freitagabend würde das Team von Union-Trainer Urs Fischer zumindest vorübergehend den vierten Rang einnehmen. Bei den Berlinern hat sich für die Partie Stürmer Kevin Behrens nach seiner Corona-Erkrankung zurückgemeldet.

Dagegen müssen die Leipziger weiterhin auf Cheftrainer Jesse Marsch verzichten, der wie Willi Orban und Hugo Novoa in Quarantäne bleiben muss. Der am Sonntag positiv getestete Co-Trainer Achim Beierlorzer könnte vorbehaltlich der vorausgesetzten Negativtests den Cheftrainer ersetzen. Stürmer Youssuf Poulsen hat seine Corona-Infektion zwar überstanden, fällt aber wegen eines Muskelfaserrisses aus.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211202-99-233562/2