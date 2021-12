Autofahrer fährt auf Gehweg: 80-Jährige schwer verletzt

Berlin. Ein Autofahrer hat auf einem Bürgersteig im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf eine 80-Jährige überfahren und schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, fuhr der 57-Jährige am Mittwoch mit seinem Auto auf dem Gehweg der Zühlsdorfer Straße in Richtung Franz-Stenzer-Straße. In Höhe eines Seniorenheimes hielt er an und fuhr rückwärts. Dabei überrollte er eine 80-Jährige, die auf dem Gehweg lief. Kurz darauf fuhr er wieder vorwärts und überrollte die Frau erneut.

Passanten leisteten der Schwerverletzten Erste Hilfe und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die 80-Jährige wurde mit Bein- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer und seine Beifahrerin erlitten einen Schock und wurden vor Ort behandelt. Weshalb der Autofahrer auf dem Gehweg fuhr, war zunächst unklar.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211202-99-227787/2