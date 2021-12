Viktoria-Urgestein: "Keine Zweifel an unserer Spiel-Idee"

Berlin. Aufsteiger Viktoria Berlin hält trotz nur eines Sieges und zwei Remis aus den vergangenen neun Spielen in der 3. Fußball-Liga an der Spiel-Philosophie fest. "Wir haben keine Zweifel an unserer Idee, sagte Verteidiger Tobias Gunte vor der Heimpartie gegen Türkgücü München im Jahn-Sportpark am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport): "Wir merken, dass unsere Idee funktioniert. Wir müssen sie nur effektiver nutzen, um Gewinn daraus zu schlagen."

Die Ergebniskrise sei auch deshalb zustande gekommen, weil die Gegner mittlerweile den Spielstil der Berliner ernst nehmen. "In den ersten Spielen hatten sich die Gegner nicht auf uns vorbereitet und hatten keine Gegenmittel, wie wir gespielt haben", sagte der 24-Jährige. "Nach einiger Zeit haben sie sich auf uns eingestellt und mit rustikalen Verteidigungsarbeiten unseren Kombinationsfußball gestört."

In Panik gerät Urgestein Gunte, der 2006 zum Lichterfelder FC stieß, der 2013 wiederum mit Viktoria 89 zu Viktoria Berlin fusionierte, wegen der ausgebliebenen Punkte nicht: "Wir sind nicht in Zugzwang, da wir Aufsteiger sind. Wir haben die Liga überrascht und gehören von unserer Spielweise absolut in die Liga." Mit einem Sieg könnte der aktuelle Tabellenzwölfte den Abstand zu den Abstiegsrängen wieder vergrößern.

"Mega ärgerlich" sei dabei, dass die Mannschaft Topscorer Tolcay Cigerci nach dessen Roter Karte bei der 0:2-Niederlage in Saarbrücken ersetzen muss. "Weil Tolli absolute Qualität hat", sagte der Abwehrspieler, der "nie darauf gepolt war, Fußball-Profi zu werden", "wir haben aber genug Spielertypen, um den Ausfall aufzufangen" und wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Er will "mit dem Verein noch viele Erfolge feiern". Einen Verbleib bis zum Karriere-Ende kann Gunte "nicht zu 100 Prozent" versprechen, fände es aber eine "Super-Geschichte."

