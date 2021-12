Notfälle Notrufnummern in Berlin in der Nacht kurzzeitig ausgefallen

Berlin. In Berlin sind in der Nacht zu Donnerstag die Notrufnummern 110 und 112 ausgefallen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Nummern von 0.01 Uhr bis 0.22 Uhr aufgrund eines technischen Defekts nicht erreichbar. Mittlerweile funktioniere aber alles wieder. Während des Ausfalls waren die Menschen in Berlin angehalten, sich an den nächsten Polizeiabschnitt in ihrer Nähe zu wenden. Vor drei Wochen waren die Notrufnummern bundesweit schon einmal ausgefallen.

© dpa-infocom, dpa:211202-99-224145/2

