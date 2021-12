Zu wenig Impfstoff für die Hausärzte in Berlin

Berlins Hausärzten fehlt es an Vakzinen gegen Corona. „Bestellte Impfstoffe werden nicht geliefert“, beklagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwoch. Die Impfkampagne gerate ins Stocken. Es sei „unklar, wer welchen bekommt“, so die Senatorin weiter, die Lage sei intransparent: „Impfstoff, der bestellt ist, muss auch in den Praxen und Impfzentren ankommen“, sagte sie. Dafür müsse Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sorgen.

Doris Höpner bestätigt die Probleme. Von 48 bestellten Impfstoffdosen Biontech seien vergangene Woche in ihrer Weddinger Praxis nur 18 angekommen, sagte die Allgemeinmedizinerin. Für die kommende Woche durfte sie zwar 30 Dosen bestellen, doch die Ärztin bezweifelt, ob die alle ankommen. „Für uns gibt es keine Transparenz, warum plötzlich der Impfstoff gekürzt wurde“, sagte sie.

Aus den Impfzentren hieß es am Mittwoch, die erwarteten Impfstoff-Mengen seien geliefert worden. „Wir können impfen“, sagte ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes, das die Zentren koordiniert. Allerdings gehe es vorrangig um Moderna. Das Vakzin gebe es für alle, während Biontech nur für Jüngere unter 30 und Schwangere eingesetzt wird, weil für diese beiden Gruppen Moderna nicht empfohlen wird.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Berliner Forscher warnen vor Ungeimpften

Zuletzt hatte das Impftempo in Berlin deutlich zugelegt. Das Robert-Koch-Institut meldet fast 40.000 Impfungen am Tag in der Hauptstadt, darunter 5800 Erstimpfungen. Diese Zahl kann steigen, wenn die Zentren an der Trabrennbahn Karlshorst (ab Freitag) und im ICC (ab Mitte Dezember) an den Start gehen.

Forscher der Humboldt-Universität Berlin haben derweil in einer Studie zu den Ansteckungen mit dem Coronavirus die Notwendigkeit weiterer und schnellerer Impfungen bestätigt. Demnach sind an acht bis neun von zehn neuen Infektionsfällen ungeimpfte Personen beteiligt, haben die Wissenschaftler um Physikprofessor Dirk Brockmann in Modellrechnungen ermittelt. Liege die Effektivität der Impfung bei 72 Prozent unter Erwachsenen und 92 Prozent unter Kindern würden sich 76 von 100 Infizierten bei einer ungeimpften Person anstecken, heißt es in der Studie. 51 davon wären selbst ungeimpft, 25 geimpft. „Der Anteil der Leute, der durch Geimpfte angesteckt wird, ist erheblich kleiner“, schreiben die Wissenschaftler.

Um weitere Schritte im Kampf gegen die Pandemie zu vereinbaren, treffen sich an diesem Donnerstag wieder die Ministerpräsidenten der Länder mit Vertretern der alten und künftigen Bundesregierung zur Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Der Senat wird sich frühestens Freitag zusammenschalten, um auf Grundlage der MPK-Beschlüsse neue Maßnahmen für Berlin festzulegen. Dabei sei nicht geplant, Restaurants zu schließen oder eine Sperrstunde einzuführen, sagte ein Sprecher der Senatsgesundheitsverwaltung. „Wir konzentrieren uns auf Clubs und Tanzlustbarkeiten.“ Unklar ist, wie mit Bars und Lokalen umgegangen wird, die nur Getränke ausschenken. Die Gastro-Branche beklagte, dass sie nicht in die Überlegungen einbezogen werde. „Mit uns redet niemand“, so Dehoga-Geschäftsführer Thomas Lengfelder.