Füchse Berlin mit Arbeitssieg gegen Pfadi Winterthur

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Berlin. Drei Tage nach dem Kantersieg gegen den Bergischen HC haben die Füchse Berlin in der European League den nächsten klaren Heimsieg gefeiert. Am Dienstagabend siegten die Berliner vor 2012 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den Schweizer Meister Pfadi Winterthur mit 35:29 (17:11). Der Handball-Bundesligist bleibt damit ungeschlagener Tabellenführer der Gruppe A. Beste Berliner Werfer waren Milos Vujovic und Valter Chrintz mit je sieben Toren.

Trainer Jaron Siewert gab Routinier Hans Lindberg und Kapitän Paul Drux eine Pause. Sein Team legte auch gut los und ging schnell 4:1 in Führung. Doch anschließend schlichen sich Fehler in das Offensivspiel der Gastgeber ein. Nach Ballverlusten und Fehlwürfen stand es 5:5.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Doch die Berliner konterten mit einem 5:0-Lauf und hatten nun wieder alles im Griff. Die Schweizer konnten zwar in der Defensive zwar oft das Zentrum zumachen und es so dem Rückraum der Füchse schwer machen, offensiv waren sie aber limitiert. So hätte die Halbzeitführung der Gastgeber schon deutlich höher ausfallen können.

Gleich nach dem Seitenwechsel setzten sich die Berliner nach mehreren Ballgewinnen mit einem 4:1-Lauf weiter ab. Mit der deutlichen Führung im Rücken schlichen sich aber wieder zahlreiche Konzentrationsfehler ein. Zudem schonte Siewert nun einige Stammkräfte. Bitter war, dass sich in der Schlussphase Spielmacher Marian Michalczik verletzte und vom Feld getragen werden musste.

© dpa-infocom, dpa:211130-99-206582/2