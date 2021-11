Wetter Schneeregen und Glätte in Berlin und Brandenburg erwartet

Berlin/Potsdam. In Berlin und Brandenburg bleibt es nass, teilweise frostig und glatt. Am Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zum Mittag mit Glätte durch überfrierende Nässe und Schneeregen, im Osten und Süden ist auch nasser Schneefall möglich. Im Laufe des Tages geht der Niederschlag in Regen über und zieht bis zum späten Nachmittag nach Sachsen weiter. Die Temperaturen liegen bei vier bis sechs Grad.

Auch der Mittwoch startet ungemütlich mit Regen, der aber am Nachmittag teilweise nachlässt. Die Temperaturen steigen auf sieben bis zehn Grad. Am Donnerstag wird es laut DWD-Vorhersagen wechselnd bewölkt mit leichten Schneeschauern, am Abend lockert es etwas auf bei kühleren Temperaturen zwischen drei und fünf Grad.

© dpa-infocom, dpa:211130-99-194956/2