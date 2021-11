Berlin und Brandenburg: Arbeitskraft-Nachfrage steigt weiter

Berlin/Potsdam. Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Berlin und Brandenburg bleibt hoch. Die entsprechenden Indexwerte der Bundesagentur für Arbeit sind im November für beide Bundesländer erneut gestiegen. Damit erhöhen sich die Chancen für Arbeitssuchende weiter. Die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg ging zuletzt davon aus, dass sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt besonders in Berlin weiter entspanne. Voraussetzung sei allerdings, dass es keine neuen Rückschläge wie Corona-Beschränkungen oder Materialmangel gebe, hieß es vor einigen Wochen. An diesem Dienstag (9.55 Uhr) legt die Behörde die aktuellen Arbeitslosenzahlen für November vor.

