Der rot-grün-rote Koalitionsvertrag steht. Was will die neue Regierung in Berlin umsetzen? Eine Analyse des Koalitionsvertrags in Berlin.

Rot-Grün-Rot Das will der neue Senat in Berlin umsetzen

Berlin. Der Koalitionsvertrag, den SPD, Grüne und Linke am Montag vorgelegt haben, umfasst 149 Seiten. Er trägt den Titel „Zukunftshauptstadt Berlin. Sozial. Ökologisch. Vielfältig. Wirtschaftsstark.“ In der Präambel heißt es: „Wir wollen Berlin für alle Menschen, die hier leben, besser und lebenswerter machen. Damit sowohl die heutigen Generationen als auch nachfolgende Generationen eine Stadt vorfinden, die funktioniert, die bezahlbar ist, die mit einer starken Wirtschaft gute Arbeit ermöglicht und die Herausforderungen des Klimawandels annimmt.“

Die Berliner Morgenpost dokumentiert die wichtigsten Stellen aus dem Papier und zeigt, was sie in der Praxis für die Stadt in den kommenden fünf Jahren bedeuten. Den Koalitionsvertrag im Wortlaut finden Sie hier.

Stadtentwicklung

„Die Koalition will Schlüsselprojekte des sozialen und ökologischen Stadtumbaus umsetzen. Dazu gehört in Abstimmung mit dem Bund die Aufnahme der Planung des schrittweisen Rückbaus der A103 und A104. (...) Die Koalition (hat) das erklärte Ziel, den Wohnungsneubau und die dazugehörige Infrastruktur in der Stadt mit höchster Priorität voranzubringen, um der Zielsetzung des Neubaus von 20.000 Wohnungen im Jahr zu entsprechen. Das Ziel dabei ist, möglichst die Hälfte davon in dieser Legislatur im gemeinwohlorientierten und bezahlbaren Segment zu errichten.“

Der Umbau der Stadt ist ein Über-Thema im Koalitionsvertrag. Berlin soll grüner werden, mehr Parks, Bänke, Brunnen sind vorgesehen. Verkehrswege sollen kleiner werden, so wie die beiden Autobahnstücke zwischen Kreuz Schöneberg und Steglitzer Kreisel und zwischen Wilmersdorf und Steglitz.

Der Wohnungsbau ist das zentrale Versprechen der Koalition und der neuen Regierenden Bürgermeisterin. Um das zu erreichen, übernimmt die SPD das Stadtentwicklungsressort, das die größten Wohnungsbauprojekte zentral koordinieren soll. Giffey will die Fortschritte in monatlichen Runden überwachen.

Klimaschutz

„Die Koalition bekennt sich zum Klimaschutz als Querschnittsthema in allen Politikbereichen und zum Ziel der Klimaneutralität Berlins entsprechend des Pariser Klimaschutzabkommens, im Sinne des 1,5-Grad-Limits. Die Koalition wird versuchen, die Klimaneutralität schneller als gesetzlich vorgegeben zu erreichen.“

Die Grünen haben sich in den Verhandlungen damit durchgesetzt, kein eigenes Klimaschutzressort zu etablieren, sondern alle Ressorts zur Einhaltung der Klimaziele zu verpflichten. „Der Berliner Beitrag dazu ist eine Gemeinschaftsaufgabe der ganzen Regierung“, sagte Bettina Jarasch dazu. Bei allen Haushaltsverhandlungen müssen die jeweiligen Ressorts künftig nachweisen, welche Schritte sie unternommen haben, vor allem den Kohlendioxid-Verbrauch zu senken. Auch die Investitionen von jährlich drei Milliarden Euro sollen vor allem an klimafreundliche Maßnahmen gekoppelt sein, zum Beispiel die energetische Sanierung der landeseigenen Gebäude. Ein weiterer Großteil der Investitionen soll in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs fließen. Auch in den BER soll weiter Geld fließen, allerdings nicht zur Schließung von Finanzlücken, sondern zum Umbau zu einem ökologischen Vorbild-Airport.

Umwelt

Franziska Giffey (SPD), Bettina Jarasch (Grüne) und Katina Schubert (von rechts).

Foto: Sean Gallup / Getty Images

„Die gesundheitliche Belastung durch Luftverschmutzung, Lärm, unzureichende wohnortnahe Grünflächen sowie die bioklimatische Belastung sind räumlich und sozial ungleich verteilt. Die Koalition setzt sich für Umweltgerechtigkeit ein und verfolgt das Ziel, bis zum Ende der Wahlperiode die vielfach belasteten Gebiete zu reduzieren.“

Die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch kündigte am Montag an, dass Berlin in den kommenden fünf Jahren grüner werden soll. Es wird mehr „grüne Oasen“ geben, wo sich die Bewohnerinnen und Bewohner an heißen Sommertagen abkühlen können. Zum Umweltschutz gehört aus Sicht der Koalition auch der Plan, die Verkehrswende an den Stadtrand zu bringen. Es sollen mehr Bahnen in die Außenbezirke fahren, mehr Radwege und Fußwege eingerichtet werden.

Bildung

„Zur Gewinnung, Aus- und Fortbildung von pädagogischem Fachpersonal werden wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, die einen nachhaltigen Personalaufwuchs ermöglichen. Dazu gehört auch eine Verbeamtung von Lehrer*innen. (...) Die Koalition wird die Kostenbeteiligungsfreiheit für die ergänzende Förderung und Betreuung auf die Jahrgangsstufe 3 ausweiten.“

Mit dem Einstieg in die Verbeamtung von Lehrern korrigiert die Koalition ihren bisherigen Kurs und will verhindern, dass viele Lehrkräfte etwa nach Brandenburg abwandern, wo sie bereits verbeamtet werden. Die Altersgrenze für einen Wechsel in den Beamtenstatus soll temporär von 45 auf 52 Jahre angehoben werden. Mit der Befreiung der Eltern von den Hortgebühren auch für Drittklässler hat die SPD einen Teilerfolg errungen in ihrem Bestreben, die gesamte Bildung in Berlin für die Familien kostenfrei zu machen. Die Koalition will einen Großteil der geplanten Investitionen im Bildungsbereich vornehmen, um die begonnene Modernisierung fortzusetzen.

Finanzen

„Großprojekte werden auf ihre Umsetzbarkeit geprüft und finanziell begrenzt. Die Schulbauoffensive bleibt ein prioritäres Projekt der Koalition; sie entwickelt sich im Rahmen der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel. (….) Berlin wird in den kommenden zwei Jahren jährlich mindestens drei Milliarden Euro investieren.“

Hier hat sich die Koalition ehrlich gemacht. Großprojekte sind de facto gestrichen. Auch der Schulbau, 2016 noch mit einem Preisschild von fünf Milliarden Euro versehen, unterliegt künftig dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Insgesamt will man aber nicht der Krise hinterhersparen. Die Investitionen sollen aber vor allem in Krankenhäuser, Verwaltungsmodernisierung und die Wissenschaft fließen. Auch Liegenschaften will das Land weiter ankaufen.

Verwaltung

Franziska Giffey (SPD).

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

„Die Koalition sichert zu, dass Bürgerinnen und Bürger innerhalb von 14 Tagen über das ganze Jahr einen Termin beim Bürgeramt bekommen können. Mit ämterübergreifenden Kiezbüros und mobilen Serviceangeboten für besondere Lebenslagen erleichtert Berlin Bürgerinnen und Bürgern Kontakte mit Ämtern.“

Das größte Problem auf dem Weg zur versprochenen funktionierenden Stadt. 300 zusätzliche Stellen soll es pro Jahr geben, um besonderen Bedarf unterbesetzter Behörden zu befriedigen. Erste Begünstigte werden die Bürgerämter sein. Sie zu ertüchtigen, will die Koalition als erstes angehen.

Neu ist auch, dass das Pensionseintrittsalter der Beamtinnen und Beamten auf 67 Jahre angehoben werden soll. Damit gleicht Berlin die Behandlung seiner Landesbeamten an die bundesweit geltenden Regeln für Angestellte mit der Rente mit 67 an.

Zur Verwaltungsreform gehört auch, dass die neue Landesregierung die Schulen mit ausreichendem Reinigungspersonal ausstattet, dieses Personal angemessen bezahlen und an die jeweiligen Schulstandorte binden will. Schrittweise und nach Auslaufen der Verträge mit privaten Reinigungsfirmen sollen die Schulen wieder feste (landes-)eigene Putz-Teams erhalten.

Innenpolitik

„Die Koalition wird mehr Personal bei der Polizei und den Strafverfolgungsbehörden im Rahmen des geplanten Stellenaufwuchses einstellen. (...) Zur Erhöhung der polizeilichen Präsenz und Ansprechbarkeit werden wir die Kontaktbereichsbeamt*innen auf das gesamte Stadtgebiet ausdehnen. Wir wollen die Fahrradstreifen verdreifachen und auf alle Bezirke ausdehnen.“

Auch Im Kapitel zur inneren Sicherheit wird mindestens zwischen den Zeilen der Kompromisscharakter des Koalitionsvertrages deutlich. Wohl auf Betreiben der SPD findet sich das Bekenntnis, dass die Koalition den Sicherheitsbehörden grundsätzlich vertraue. Der weitere Stellenaufwuchs bei der Polizei von 700 Mitarbeitern jährlich dürfte unter den Partnern Konsens gewesen sein. Außerdem soll es mehr Kontaktbereichsbeamte und mehr Fahrradstreifen geben.

Das Vorhaben, 60 zusätzliche Blitzer zu installieren, dürfte auf einen Vorschlag der Grünen zurückgehen. Die Partner verständigten sich zudem, an dem bereits 2018 ersonnenen Fünf-Punkte-Plan zur Bekämpfung der Clan-Kriminalität festzuhalten. Statt des Wortes „Clan“, das für die Linke wegen seines vermeintlich diskriminierenden Charakters ein Reizwort ist, sprechen die Koalitionäre aber lieber ganz allgemein von organisierter Kriminalität.

Lange gerungen wurde dem Vernehmen nach um die Details zu der bereits im Sondierungspapier grundsätzlich festgeschriebenen Ausweitung der Videoüberwachung. Sie soll nur anlassbezogen und temporär erfolgen. Die nötigen Änderungen im Polizeigesetz, sowie die praktische Durchführung der Videoüberwachung dürfte zwischen SPD, Grünen und Linken noch zu Diskussionen führen. Linke und Grüne konnten sich gegen Vorbehalte von SPD-Politikern mit ihrer Forderung nach der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufarbeitung der Arbeit der Sicherheitsbehörden bei der rechtsextremen Neuköllner Anschlagsserie durchsetzen.

Krankenhäuser

„Die Koalition verständigt sich auf dem Weg zur Gesundheitsstadt 2030 auf eine verbesserte und abgestimmte Investitionsfinanzierung für Charité und Vivantes. Ziel ist es, insgesamt deren Kooperation zu stärken.“

SPD, Linke und Grüne stehen im Wort bei den Belegschaften. Während des Krankenhausstreiks hatten sie angekündigt, den Kliniken zu helfen, die verbesserte Personalausstattung in der Pflege auch finanzieren zu können. Krankenhäuser sollen generell ein Investitionsschwerpunkt sein.

Justiz

„Wir werden die Verfahrenslaufzeiten bei den Gerichten verkürzen. (...) Die Koalition wird die Struktur des Landgerichts ändern und ein selbständiges Strafgericht auf dem Justiz-Campus Moabit schaffen. (...) Den Stellenaufwuchs der Berliner Justiz in den vergangenen Jahren werden wir fortsetzen.“

Das Justizressort wird künftig von einer Vertreterin oder einem Vertreter der Linken verantwortet. Die Landesvorsitzende Katina Schubert kündigte bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages eine „linke“ Justizpolitik an. Das bedeute eine Stärkung der Bürgerrechte und dass man „Knäste und Gefängnisse noch besser und noch schöner“ machen wolle.

Konkret einigten sich SPD, Grüne und Linke darauf, das Landgericht künftig in zwei voneinander unabhängige Gerichte aufzusplitten, wobei eines für Zivilstreitigkeiten und das andere für Strafsachen zuständig sein soll. Die organisatorische Abwicklung dürfte komplex werden.

Außerdem will sich Rot-Grün-Rot beim Bund für eine Entkriminalisierung des Schwarzfahrens stark machen. Menschen, die ihre Geldstrafe nicht zahlen, sollen ihre Ersatzfreiheitsstrafe bei kleineren Vergehen künftig nicht hinter Gittern, sondern im offenen Vollzug ableisten. Das Bekenntnis der Koalition, die Länge von Gerichtsverfahren verkürzen zu wollen und die Digitalisierung voranzutreiben, bleibt unkonkret und dürfte in Justizkreisen mit Ernüchterung aufgenommen werden.

Mobilität

„Für die Koalition ist eine starke Schieneninfrastruktur das Rückgrat der Mobilität. (…) Um die im Koalitionsvertrag festgehaltenen Ziele des ÖPNV-Ausbaus mitzufinanzieren, wird die Koalition auch weitere Einnahmequellen erschließen. (…)“

U-Bahn-Ausbau, Straßenbahn-Ausbau und das Infrastrukturprojekt i2030 gemeinsam mit Brandenburg – die Liste an Projekten, die die neue Koalition angehen will, ist lang, vieles wurde allerdings bereits in der vergangenen Legislatur begonnen. Entscheidend wird sein, dass es gelingt, nicht nur neue Stellen in der Verwaltung und bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) zu schaffen, sondern sie auch zu besetzen, zumal mit dem Ausbau der U2 nach Pankow und der U8 ins Märkische Viertel zusätzliche Strecken hinzugekommen sind. Explizit genannt werden Stadtrand und Berliner Umland, wo das „Mobilitätsversprechen“ ebenfalls eingelöst werden soll. Dass in den wachsenden Außenbezirken der Ausbau des Nahverkehrs nicht hinterherkommt, wurde in der Vergangenheit immer wieder kritisiert.

Gefordert wurde von Verkehrsinitiativen auch eine Priorisierung bei den vielen Vorhaben im Projekt i2030. Die neue Regierung will diese nun umsetzen. Interessant in Sachen öffentlicher Nahverkehr ist auch: Die Koalition will prüfen lassen, inwieweit Seilbahnen eine sinnvolle Ergänzung darstellen können. Bislang waren Vorschläge für weitere Strecken, etwa in Spandau oder Pankow, von der grün-geführten Verkehrsverwaltung stets abgelehnt worden.

Zwar wird zur Finanzierung der Projekte auf Bundesmittel gesetzt, schon in der vergangenen Legislaturperiode war aber geprüft worden, welche zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten es für den öffentlichen Nahverkehr gibt. Insbesondere die Grünen hatten sich für Maßnahmen wie ein verpflichtendes ÖPNV-Ticket eingesetzt.

Nun wird unter anderem auf höhere Parkeinnahmen gesetzt. Das Kurzzeitparken will die Koalition im ersten Halbjahr 2022 teurer machen, bis spätestens 2023 sollen dann die Kosten fürs Anwohnerparken auf zehn Euro im Monat steigen – bislang sind es lediglich 10,20 Euro im Jahr. Dass das zu wenig ist, war unter den Parteien nahezu Konsens, auch Verkehrsexperten bewerteten die Summe als zu niedrig. Als dritter Punkt soll mit Tourismusbranche und Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ein Konzept für ein verpflichtendes Gästeticket für Berlin-Besucher erarbeitet werden – ein Vorhaben, das noch zu viel Kritik führen dürfte.

Fahrradwege

„Bis zum Jahr 2026 soll die Realisierung des Vorrangnetzes und geschützter Radinfrastruktur an Hauptstraßen erfolgen.“

Beim Radverkehr bekennt sich die Koalition zu einem konkreten Jahr, bis zu dem die Infrastruktur an Hauptstraßen entstehen soll. Das schafft Verbindlichkeit, die Fahrradaktivisten immer wieder eingefordert hatten. Radschnellwege und Fahrradstraßen will die neue Koalition weiterverfolgen. Ein Konfliktpunkt, der sich bei manchen Verbindungen bereits andeutete und für Aufruhr sorgte, soll dabei vermieden werden: Fahrradschnellwege in Grünanlagen, heißt es, sollen die Ausnahme darstellen.