Lebensgefährliche Schüsse - zwei Verdächtige wieder frei

Das Blaulicht an einem Polizeiwagen leuchtet.

Berlin. Nach dem lebensgefährlichen Schuss auf einen 30-jährigen Mann auf dem Mariendorfer Damm in Berlin sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Zwei Verdächtige, die nach der Tat in der Nacht zum Sonntag festgenommen worden waren, sind laut Staatsanwaltschaft wieder auf freiem Fuß. Der Tatverdacht gegen die 23 und 24 Jahre alten Männer habe sich nicht erhärtet, sagte ein Behördensprecher am Montag.

Nach bisherigen Erkenntnissen war nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen auf den Mann geschossen worden. Er wurde notoperiert. Polizei und Staatsanwaltschaft machten bislang keine Angaben zu möglichen Hintergründen der Tat. Eine Mordkommission ermittelt. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung wurden auf den Mann mehrere Schüsse abgegeben. Das Motiv sollen Drogengeschäfte gewesen sein.

