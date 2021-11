Rot-Grün-Rot hat am Montag den Koalitionsvertrag vorgestellt. Nun stehen noch Partei-Tage und ein Mitgliederentscheid an.

Politik Der weitere Fahrplan für die Regierungsbildung in Berlin

SPD, Grüne und Linke in Berlin haben am Montag ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. So sieht der weitere Fahrplan zur Regierungsbildung aus:

3. Dezember: Mitgliederentscheid der Linken beginnt

4. Dezember: Linken-Parteitag berät über den Koalitionsvertrag

5. Dezember: SPD-Parteitag stimmt über den Koalitionsvertrag ab

12. Dezember: Grünen-Parteitag stimmt über den Koalitionsvertrag ab

17. Dezember: Linken-Mitgliederentscheid zum Koalitionsvertrag endet

21. Dezember: Die SPD-Vorsitzende Franziska Giffey soll im Abgeordnetenhaus zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt werden. Im Anschluss wird voraussichtlich die Senatoren-Riege ernannt und vereidigt.

Das hat Rot-Grün-Rot in Berlin vor

Die drei Parteien haben sich viel vorgenommen. Eine Auswahl:

Verkehr/Mobilität

Konkrete Planungen für fünf U-Bahn-Verlängerungen (U2 bis Pankow Kirche, U3 bis Mexikoplatz, U7 zum Flughafen BER und bis Heerstraße, U8 zum Märkischen Viertel), möglichst Baubeginn an der U3

Tangentialverbindung Ost als wichtiges Straßenbauprojekt inklusive S-Bahn und Radwegen

Seilbahn in den Gärten der Welt in Marzahn wird Teil des ÖPNV-Netzes

Ausbau der E-Bus-Flotte

neue Tramlinien, neue Expressbuslinien zum Stadtrand und ins Umland

neue Rad- sowie Radschnellwege

Klimaschutz

Kohleausstieg wird um ein bis zwei Jahre auf 2028/2029 vorgezogen

Mehrere Förder- und Investitionsprogramme für Solaranlagen, um bis 2035 ein Viertel des Strombedarfs in Berlin daraus zu decken

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, etwa mehr Stadtgrün, ein Flächenentsiegelungsprogramm und Hitzeaktionspläne

Klimaschutz wird als Querschnittsaufgabe für alle Senatsverwaltungen definiert

Verzicht auf Festlegung neuer Klimasschutzziele. Momentan ist im Energiewendegesetz festgelegt, die klimaschädlichen CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 70 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken und bis spätestens 2045 um mindestens 95 Prozent.

Wohnen/Mieten

20.000 neue Wohnungen pro Jahr über einen Zeitraum von zehn Jahren mit Hilfe eines neuen Förderprogramms

Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen mit kommunalen und privaten Wohnungsunternehmen sowie Genossenschaften

Expertenkommission soll Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen der Umsetzung des erfolgreichen Volksentscheids zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen prüfen und nach einem Jahr eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen vorlegen

Kein Wohnungsbau auf dem Tempelhofer Feld

Bildung

Einführung der Verbeamtung von Lehrern als Instrument gegen Fachkräftemangel

Neues Verfahren für den Übergang von der Grundschule zum Gymnasium für Schüler ohne Empfehlung für das Gymnasium

Schaffung neuer Kitaplätze

Fortsetzung der Investitionsoffensive bei Schulbau und -sanierung

Innere Sicherheit

Videoüberwachung von Orten mit viel Kriminalität

Mehr Personal für Polizei, Justiz und Feuerwehr, mehr Ausbildung solcher Fachkräfte

stärkeres Vorgehen gegen organisierte Kriminalität unter anderem mit Fokus auf Vermögensabschöpfung

Evaluierung des Verfassungsschutzes unter wissenschaftlicher Begleitung

Mehr Blitzer gegen Raser und mehr Verkehrskontrollen

Extremismus

Parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln

Verwaltung

Modernisierung und Digitalisierung der Behörden, mehr Bürgerfreundlichkeit

jeder soll innerhalb von 14 Tagen einen Termin beim Bürgeramt bekommen

Wirtschaft/Arbeit

Förderprogramm „Neustart Berlin“ für durch die Corona-Pandemie besonders geschädigte Branchen wie Gastgewerbe, Hotel- und Veranstaltungswirtschaft, Messe, Einzelhandel und Kultur

Erhöhung des Vergabemindestlohns von 12,50 auf 13 Euro die Stunde

Migration und Integration

Mehr Einbürgerungen: bis zu 20 000 pro Jahr als Fernziel statt bisher etwa 7000

Erweiterung des Landesaufnahmeprogramms für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge wie Frauen, Kinder oder schwer traumatisierte Menschen

Müll

stärkeres Vorgehen gegen die Vermüllung der Stadt, unter anderem durch regelmäßige Angebote zur kostenlosen Abholung von Sperrmüll

Berliner Stadtreinigung (BSR) soll in mehr Parks als bisher für Sauberkeit sorgen und diese Aufgaben von den Bezirken übernehmen