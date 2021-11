Bundesfinanzministerium bekommt neuen Anbau

Berlin. Das Architekturbüro Staab Architekten GmbH hat im Realisierungswettbewerb den ersten Preis für den Erweiterungsbau des Bundesfinanzministeriums (BMF) in Berlin gewonnen. Das neue und energieeffiziente Gebäude entsteht auf dem sogenannten Postblock-Areal in Mitte, das sich im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) befindet.

Insgesamt nahmen 24 Büros an dem Realisierungswettbewerb teil.Das Preisgericht unter Vorsitz von Professorin Jórunn Ragnarsdóttir überzeugte bei dem Entwurf des Berliner Büros vor allem, dass unter anderem Holz als nachwachsender Rohstoff verwendet wird.

Blick in eines der künftigen Büros

Foto: Staab Architekten GmbH

In ihrer Begründung hob die Jury hervor, dass das Areal Leipziger Straße/ Wilhelmstraße entsprechend dem Bebauungsplan konsequent genutzt wird. Die Grundrisse der Gebäude seien klar strukturiert: „Durch die Gliederung in einzelne zusammengeschlossene Baukörper entstehen übersichtliche, gut gegliederte Einheiten. An den Schnittstellen einzelner Arbeitsbereiche sind offene Treppen angeordnet, die gute Verbindungen zwischen den Ebenen schaffen“, so die Jury. Dabei würden attraktive Begegnungsorte entstehen, die die Kommunikation zwischen den Beschäftigten stark fördern.

Weitere Preise und Anerkennungen

Das Preisgericht zeichnete darüber hinaus weitere Entwürfe aus: Der zweite Preis des Wettbewerbs ging an die MR Müller Reimann Planungsgesellschaft Berlin mbH mit Thomas Müller Ivan Reimann Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin. Mit dem dritten Preis wurde die CODE UNIQUE Architekten GmbH aus Dresden prämiert. Außerdem erhielten zwei Büros Anerkennungen: die gmp Generalplanungsgesellschaft mbH aus Berlin sowie das Architekturbüro Dipl.-Ing. Delugan Meissl / ZT GmbH, Wien mit Wenzel + Wenzel GP GmbH, Karlsruhe. Die Jury lobte die insgesamt sehr hohe Qualität der eingereichten Beiträge.

Beschäftigte werden zentral untergebracht

In Berlins Mitte entsteht damit ein modernes Verwaltungsgebäude, das den Energieeffizienzstandard Bund 40 (EGB 40) erfüllt und die klimapolitischen Ziele der Bundesregierung unterstreicht. Gleichzeitig dient der Erweiterungsbau gegenüber dem Detlev-Rohwedder-Haus dazu, die Beschäftigten des BMF zentral unterzubringen. Bislang arbeiten sie an sechs weiteren Standorten in der Hauptstadt. Durch den Neubau sollen auch organisatorische und fachliche Abläufe innerhalb des Bundesministeriums optimiert werden. Das neue Gebäude mindert gleichzeitig den bisherigen Mangel an modernen Konferenzräumen und erhöht die Zahl der Büros, die die Beschäftigten flexibel für bereichsübergreifende Projektarbeiten nutzen können.

Modellfoto des Siegerentwurfs von Staab Architekten GmbH, Berlin

Foto: Winfried Mateyka

Auf der Liegenschaft des ehemaligen Postblock-Areals werden zudem die Bundesfinanzakademie (BFA) mit Wohneinheiten für die Teilnehmenden und ein Konferenzzentrum sowie eine Kantine Platz finden. Teil des Wettbewerbs war außerdem, die freiraumplanerische Gestaltung der Anlage, auf der sich mit dem Platz des Volksaufstandes von 1953 ein historisch bedeutender Ort befindet. Nach den bisherigen Planungen soll der erste Spatenstich spätestens im Frühjahr 2025 erfolgen.

Öffentliche Ausstellung der Entwürfe

Die prämierten Entwürfe werden im Kronprinzenpalais ausgestellt. Die Ausstellung ist vom 6. bis 19. Dezember 2021 für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Ausstellung ist täglich von 12 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei und erfolgt nach den Regelungen der jeweils aktuell gültigen Corona-Schutzordnung.