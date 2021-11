Berlin: SPD, Grüne und Linke in Berlin stellen Koalitionsvertrag vor

SPD, Grüne und Linke stellen am Montag ihren Koalitionsvertrag vor.

Welche Pläne hat Rot-Grün-Rot für Berlin?

Welche Partei erhält welche Ressorts?

Alle News im Blog.

Berlin. Gut zwei Monate nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus stellen SPD, Grüne und Linke am Montag ihren Koalitionsvertrag vor. Dann dürfte auch der Ressortzuschnitt im neuen Senat feststehen und die Frage beantwortet sein, welche Partei wie viele Senatorenposten bekommt. Den Chefsessel im Roten Rathaus soll die SPD-Vorsitzende und frühere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey übernehmen. Daneben darf es laut Verfassung bis zu zehn Senatoren geben. Der Morgenpost-Newsblog zur Vorstellung des Koalitionsvertrags.

Berliner Finanzressort geht an Grüne, Stadtentwicklung an SPD

9.45 Uhr: Im neuen Berliner Senat soll die SPD neben der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey wie bisher vier Senatoren stellen. Grüne und Linke sollen jeweils drei Ressorts übernehmen - auch das war in der letzten Legislaturperiode schon so. Entsprechende Medienberichte wurden der Deutschen Presse-Agentur am Montag aus Parteikreisen bestätigt. Demnach wird die SPD den Bereich Stadtentwicklung und Wohnen zurückbekommen, den seit 2016 die Linken verantworteten. Behalten wird die SPD die beiden Ressorts Inneres und Bildung, hinzu kommt Wirtschaft (bisher Grüne). Außerdem stellen die Sozialdemokraten den Chef der Senatskanzlei. Die Grünen übernehmen die Finanzen. Alle Details zur Ressortverteilung in Berlin lesen Sie hier.

Das sind die Pläne von Rot-Grün-Rot in Berlin

8.20 Uhr: An diesem Montag um 12 Uhr ist es endlich so weit. Dann stellen SPD, Grüne und Linke ihren Koalitionsvertrag für die kommenden fünf Jahre vor. Die Verhandlungen dazu dauerten länger als geplant. Ursprünglich sollte der Vertrag am vergangenen Donnerstag fertig sein, doch die drei künftigen Regierungsparteien konnten sich zunächst in mehreren Punkten nicht auf eine gemeinsame Linie einigen. An diesem Wochenende tagten die Chef-Verhandler nun hinter komplett verschlossenen Türen in der SPD-Zentrale im Kurt-Schumacher-Haus. Die Verhandler hatten sich strikte Verschwiegenheit verordnet, nichts drang über den Verhandlungsstand an die Öffentlichkeit. Zuletzt standen Finanzfragen und die Ressortverteilung auf der Tagesordnung. Alle Details zu den Plänen von Rot-Grün-Rot in Berlin lesen Sie hier.

Der weitere Fahrplan für die Regierungsbildung in Berlin

6 Uhr: SPD, Grüne und Linke in Berlin wollen am Montag ihren Koalitionsvertrag vorstellen. So sieht der weitere Fahrplan zur Regierungsbildung aus:

3. Dezember: Mitgliederentscheid der Linken beginnt

4. Dezember: Linken-Parteitag berät über den Koalitionsvertrag

5. Dezember: SPD-Parteitag stimmt über den Koalitionsvertrag ab

12. Dezember: Grünen-Parteitag stimmt über den Koalitionsvertrag ab

17. Dezember: Linken-Mitgliederentscheid zum Koalitionsvertrag endet

21. Dezember: Die SPD-Vorsitzende Franziska Giffey soll im Abgeordnetenhaus zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt werden. Im Anschluss wird voraussichtlich die Senatoren-Riege ernannt und vereidigt.

