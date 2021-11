Wetter Berlin: Wetterdienst warnt vor Glätte und Windböen

In Berlin und Brandenburg ist es am Dienstag nass, teilweise frostig und glatt. Der Wetterdienst gab zwei Warnungen aus.

Zahlreiche Menschen sind auf der Schlittschuhbahn am Neptunbrunnen unterwegs.

Wetter in Berlin

Wetter in Berlin Wetter in Berlin: Warnung vor Glätte und Windböen

Berlin. Für Autofahrer in Berlin und Brandenburg ist beim Start in den Dienstag Vorsicht geboten. Es bleibt nass, teilweise frostig und glatt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Glätte durch überfrierende Nässe. Es kann zu Schneeregen in Berlin kommen. Im Osten und Süden Brandenburgs ist auch nasser Schneefall möglich. Im Laufe des Tages geht der Niederschlag in Regen über und zieht bis zum späten Nachmittag nach Sachsen weiter.

Neben Glätte warnt der Wetterdienst auch vor Windböen. Die Warnung gilt bis 22 Uhr. Die Windböen treten mit Geschwindigkeiten um 55 km/h anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h gerechnet werden. Die Temperaturen liegen bei vier bis sechs Grad.

Auch der Mittwoch startet ungemütlich mit Regen, der aber am Nachmittag teilweise nachlässt. Die Temperaturen steigen auf sieben bis zehn Grad. Am Donnerstag wird es laut DWD-Vorhersagen wechselnd bewölkt mit leichten Schneeschauern, am Abend lockert es etwas auf bei kühleren Temperaturen zwischen drei und fünf Grad.

Wetter: Zwei Verletzte nach Glätte-Unfall auf der Autobahn

Am Montagmorgen rutschten auf der Autobahn 13 auf glatter Fahrbahn zwei Autos in die Leitplanken. Zwischen Boblitz und Vetschau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) wurden ein 33- und ein 48-Jähriger verletzt. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und fuhr gegen die Leitplanke. Die beiden Insassen des Autos wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der zweiten Kollision auf der A13 bei Bronkow (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) wurde am Morgen niemand verletzt, teilte die Polizei mit. Wegen der Glätte fordert die Polizeidirektion Süd Autofahrerinnen und Autofahrer dazu auf, vorsichtiger zu fahren und etwas mehr Zeit einzuplanen.

Am Sonntagabend schneite es bereits in Brandenburg. In Neuenhagen östlich von Berlin blieb die dünne Schneedecke sogar liegen.

In Neuenhagen bei Berlin bildete sich am Sonntagabend eine dünne Schneedecke.

Foto: Thomas Peise

Wetter in Berlin und Brandenburg - die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail:

Mittwoch, 30. November 2021: Am Mittwoch zunächst bedeckt und verbreitet Regen. In der zweiten Tageshälfte niederschlagsfreie Abschnitte. Mild bei Höchstwerten zwischen 7 und 10 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit Windböen. In der Nacht zum Donnerstag stark bewölkt, zeit- und gebietsweise Regen, später auch Schneeregen oder Schnee. Tiefstwerte zwischen 4 und 1 Grad. Gegen Morgen örtlich Glätte. Zeitweise frischer Wind aus Südwest, später West. Dabei Windböen, zeitweise auch Sturmböen. Gegen Morgen Windabnahme.

Donnerstag, 1. Dezember 2021: Am Donnerstag wechselnd bewölkt, vereinzelt leichte Schneeschauer. Am Abend Auflockerungen. Deutlich kühler bei Höchstwerten zwischen 3 und 5 Grad. Schwacher, anfangs in der Osthälfte noch mäßiger bis frischer Wind um West mit einzelnen Windböen. In der Nacht zum Freitag zunächst gering bewölkt, später mehr Wolkenfelder. Meist niederschlagsfrei. Verbreitet Frost bis -3 Grad. Schwacher Wind aus Südwest bis West.

Freitag, 2. Dezember 2021: Am Freitag zunächst wolkig und trocken, ab dem Nachmittag zunehmend bedeckt und von Westen leichter Schneefall. Höchstwerte zwischen 1 und 4 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, später Süd. In der Nacht zum Sonnabend stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise leichter Schneefall oder Schneeregen. Tiefstwerte zwischen +1 und -1 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen.