In Berlin beginnen ab Montag zahlreiche Bauarbeiten im Straßen- und Bahnverkehr. Staus drohen. Ein Überblick.

Verkehrsstau in Berlin (Symbolbild).

Verkehr in Berlin

Verkehr in Berlin Das erwartet die Berliner ab Montag im Verkehr

Berlin. Bevor es so richtig kalt wird, starten in Berlin noch zahlreiche Bauarbeiten im Straßen- und Bahnverkehr. Am Montag kann es auch zu Behinderungen wegen eines Autokorsos kommen. Der Überblick.

Straßenverkehr

Altglienicke: Am Seegraben wird in dieser Woche eine Brückenprüfung durchgeführt. In den folgenden beiden Tagen ist die Straße in Richtung Schönefeld zwischen Grünauer Kurve und Paradiesstraße jeweils zwischen ca. 8-15 Uhr auf einen Fahrstreifen verengt.

Am Seegraben wird in dieser Woche eine Brückenprüfung durchgeführt. In den folgenden beiden Tagen ist die Straße in Richtung Schönefeld zwischen Grünauer Kurve und Paradiesstraße jeweils zwischen ca. 8-15 Uhr auf einen Fahrstreifen verengt. Friedrichshain: Am Montagmorgen beginnen an der Landsberger Allee Gleisarbeiten. In beiden Richtungen ist zwischen Langenbeckstraße und Virchowstraße jeweils der linke Fahrstraße bis Anfang Dezember gesperrt.

Am Montagmorgen beginnen an der Landsberger Allee Gleisarbeiten. In beiden Richtungen ist zwischen Langenbeckstraße und Virchowstraße jeweils der linke Fahrstraße bis Anfang Dezember gesperrt. Frohnau: Am Eichenhain findet in der Zeit von 7-15 Uhr ein Kraneinsatz statt. Die Straße ist in beiden Richtungen zwischen Sigismundkorso und Hangweg für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Am Eichenhain findet in der Zeit von 7-15 Uhr ein Kraneinsatz statt. Die Straße ist in beiden Richtungen zwischen Sigismundkorso und Hangweg für den Kfz-Verkehr gesperrt. Gesundbrunnen: Ander Bernauer Straße beginnen am Montagmorgen Gleisarbeiten. An der Kreuzung Brunnenstraße gibt es in dieser Woche aus allen Richtungen Abbiegebeschränkungen.

Ander Bernauer Straße beginnen am Montagmorgen Gleisarbeiten. An der Kreuzung Brunnenstraße gibt es in dieser Woche aus allen Richtungen Abbiegebeschränkungen. Kladow: Am Ritterfelddamm wird eine Gasleitung neu verlegt. Hierfür ist ab Montagmorgen bis Mitte Dezember zwischen An der Bastion und Selbitzer Straße nur ein gemeinsamer Fahrstreifen für beide Richtungen freigegeben.

Am Ritterfelddamm wird eine Gasleitung neu verlegt. Hierfür ist ab Montagmorgen bis Mitte Dezember zwischen An der Bastion und Selbitzer Straße nur ein gemeinsamer Fahrstreifen für beide Richtungen freigegeben. Lichterfelde: An der Osdorfer Straße beginnen um ca. 8 Uhr Leitungsarbeiten. Zwischen Mercatorweg und Lichterfelder Ring ist die Fahrbahn in beiden Richtungen auf einen Fahrstreifen verengt und verschwenkt.

An der Osdorfer Straße beginnen um ca. 8 Uhr Leitungsarbeiten. Zwischen Mercatorweg und Lichterfelder Ring ist die Fahrbahn in beiden Richtungen auf einen Fahrstreifen verengt und verschwenkt. Marzahn: Ander Märkischen Allee wird ab Montagmorgen die Fahrbahn saniert. Stadtauswärts ist die Straße zwischen Raoul-Wallenberg-Straße und Bitterfelder Straße für ca. eine Woche auf einen Fahrstreifen verengt. Die Anbindung der Alfred-Döblin-Straße ist unterbrochen.

Ander Märkischen Allee wird ab Montagmorgen die Fahrbahn saniert. Stadtauswärts ist die Straße zwischen Raoul-Wallenberg-Straße und Bitterfelder Straße für ca. eine Woche auf einen Fahrstreifen verengt. Die Anbindung der Alfred-Döblin-Straße ist unterbrochen. Moabit: Ander Ellen-Epstein-Straße regelt ab Montagvormittag eine Baustellenampel in Höhe der Quitzowstraße den Verkehr. Bis Mitte Dezember werden in diesem Bereich Leitungsarbeiten durchgeführt.

Ander Ellen-Epstein-Straße regelt ab Montagvormittag eine Baustellenampel in Höhe der Quitzowstraße den Verkehr. Bis Mitte Dezember werden in diesem Bereich Leitungsarbeiten durchgeführt. Rummelsburg: An der Hauptstraße beginnen am Montagmorgen Leitungsarbeiten. Stadtauswärts ist in Höhe Karlshorster Straße bis zum Frühjahr 2022 nur ein Fahrstreifen frei.

An der Hauptstraße beginnen am Montagmorgen Leitungsarbeiten. Stadtauswärts ist in Höhe Karlshorster Straße bis zum Frühjahr 2022 nur ein Fahrstreifen frei. Wannsee: An der Neuen Kreisstraße wird ein Funkmast aufgebaut. Ab 7 Uhr regelt bis 1.12.2021 eine Baustellenampel den Verkehr zwischen Bäkestraße und Stölpchenweg.

An der Neuen Kreisstraße wird ein Funkmast aufgebaut. Ab 7 Uhr regelt bis 1.12.2021 eine Baustellenampel den Verkehr zwischen Bäkestraße und Stölpchenweg. Wilmersdorf bis Mitte: Ein Fahrzeugkorso fährt von 18.30-19.30 Uhr von der Münsterschen Straße über Brandenburgische Straße, Konstanzer Straße, Olivaer Platz, Kurfürstendamm, Tauentzienstraße, Wittenbergplatz, Kleiststraße, An der Urania, Schillstraße, Lützowplatz, Klingelhöferstraße, Hofjägerallee, Großer Stern, Straße des 17. Juni, Yitzhak-Rabin-Straße, Scheidemannstraße, Dorotheenstraße, Wilhelmstraße, Luisenstraße, Reinhardtstraße, Friedrichstraße und Unter den Linden zum Pariser Platz.

Nahverkehr

Tram M5, M6 und M8: Von 4.20 Uhr bis 4.12.2021 ist der Tramverkehr zwischen Landsberger Allee/Petersburger Straße und Mollstraße/Otto-Braun-Straße unterbrochen. Auf diesem Streckenabschnitt fahren Busse als Ersatz.

Von 4.20 Uhr bis 4.12.2021 ist der Tramverkehr zwischen Landsberger Allee/Petersburger Straße und Mollstraße/Otto-Braun-Straße unterbrochen. Auf diesem Streckenabschnitt fahren Busse als Ersatz. Tram M10: Aufgrund von Gleisarbeiten ist die Linie in der Nacht von 21-4.30 Uhr zwischen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und Hauptbahnhof unterbrochen. Es fahren Busse als Ersatz.

Aufgrund von Gleisarbeiten ist die Linie in der Nacht von 21-4.30 Uhr zwischen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und Hauptbahnhof unterbrochen. Es fahren Busse als Ersatz. Tram 61: Von 6.30 Uhr bis 12.12.2021 hält die Tram in Fahrtrichtung Rahnsdorf/Waldschänke nicht an der Haltestelle Fürstenwalder Damm.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Regionalverkehr

RE1: In den folgenden Nächten bis 2./3.12.2021 fährt die Linie jeweils von 22-3 Uhr nicht zwischen Berlin Zoologischer Garten und Erkner. Als Ersatz nutzen Sie bitte die S-Bahnen oder andere Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs.

In den folgenden Nächten bis 2./3.12.2021 fährt die Linie jeweils von 22-3 Uhr nicht zwischen Berlin Zoologischer Garten und Erkner. Als Ersatz nutzen Sie bitte die S-Bahnen oder andere Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs. RE7: In den folgenden Nächten bis 2./3.12.2021 fährt die Linie jeweils von 21.40-3.45 Uhr nicht zwischen Berlin Zoologischer Garten <-> Berlin Ostbahnhof <-> Flughafen BER – Terminal 1-2. Fahrgäste steigen bitte auf die S-Bahn um.

In den folgenden Nächten bis 2./3.12.2021 fährt die Linie jeweils von 21.40-3.45 Uhr nicht zwischen Berlin Zoologischer Garten <-> Berlin Ostbahnhof <-> Flughafen BER – Terminal 1-2. Fahrgäste steigen bitte auf die S-Bahn um. FEX und RB14: In den folgenden Nächten bis 2./3.12.2021 fahren die Züge jeweils von 22.55-4.30 Uhr nicht zwischen Berlin Zoologischer Garten und Berlin Friedrichstraße/Berlin Alexanderplatz. Fahrgäste steigen bitte auf die S-Bahn um.

(Quelle: Verkehrsinformationszentrale Berlin)