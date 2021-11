Brände Küchenbrand in Schöneberg: 16 Anwohner in BVG-Bus betreut

Berlin. Die Berliner Feuerwehr hat in der Nacht zu Sonntag einen Küchenbrand in Berlin-Schöneberg gelöscht. 16 Anwohner wurden während des Einsatzes in einem BVG-Bus betreut, wie die Retter auf Twitter mitteilten. Demnach ereignete sich der Brand in der Feurigstraße. Nach Angaben der Leitstelle brach das Feuer kurz nach Mitternacht in einem Hinterhaus im zweiten Stock aus. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden, der Einsatz dauerte jedoch bis in die Morgenstunden. Die Feuerwehr war mit 52 Kräften im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

