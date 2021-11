Berlin-Konzert: Jan Plewka live 2021 – Was Fans wissen müssen

Jan Plewka kommt am 1. und 2. Dezember 2021 für zwei Konzerte nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Jan Plewka spielt am 1. und 2. Dezember 2021 Songs von Ton Steine Scherben in Berlin.

Kesselhaus Jan Plewka live in Berlin 2021 – Was Fans wissen müssen

"The Voice": Sarah Connor in Rage – Kandidaten nerven sie

"The Voice": Sarah Connor in Rage – Kandidaten nerven sie

Comeback: Helene Fischer kündigt Single und neues Album an

Comeback: Helene Fischer kündigt Single und neues Album an

Der Traum geht weiter: Jan Plewka kommt mit der "Schwarz Roten Heilsarmee" zurück auf die Bühnen der Republik, um die unvergessenen Songs von Ton Steine Scherben zu singen und zu feiern. Am 1. Dezember 2021 wird der Selig-Sänger im Rahmen seiner "Ton Steine Scherben"-Tour in Berlin spielen. Mit im Gepäck hat Plewka eine persönliche Auswahl an Songs aus dem Schaffenswerk der Berliner Kultband und ihres 1996 verstorbenen Frontmanns Rio Reiser – darunter Klassiker wie "Junimond", "Der Traum ist aus" und "Zauberland".

Durch die große Nachfrage wird es einen Tag nach dem Konzert eine Zusatzshow von "Jan Plewka singt Rio Reiser" geben, die am 2. Dezember 2021 stattfinden wird.

Wo wird Jan Plewka auftreten?

Jan Plewka wird im Kesselhaus in der Kulturbrauerei (Knaackstraße 97, 10435 Berlin) auftreten. Das Kesselhaus bietet mit ihrem rauen, industriellen Charme die perfekte Bühne für das Konzert.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja und nein, das Berlin-Konzert von Jan Plewka im Kesselhaus am 1. Dezember 2021 ist ausverkauft. Für das Zusatzkonzert am Donnerstag (2. Dezember 2021) sind aber noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 29 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (1. Dezember 2021) und am Donnerstag (2. Dezember) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt jeweils gegen 20.00 Uhr.

Jan Plewka

Foto: Markus Hertrich / TVNOW / Markus Hertrich

Welche Songs wird Jan Plewka in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert im Kesselhaus in der Kulturbrauerei davon abweichen, aber diese Songs spielte Jan Plewka im April 2019 in Berlin:

Stiller Raum Ich werde Dich lieben Halt Dich an Deiner Liebe fest Mein Name ist Mensch Keine Macht für niemand Der Turm stürzt ein Irrenanstalt Lass uns ein Wunder sein Unten am Meer Übers Meer Land in Sicht Zauberland Für immer und Dich Der Traum ist aus Wenn ich mir was wünschen könnte Weit von hier Over the rainbow

Zugabe:

Junimond Alles Lüge Herbst Der Turm stürzt ein Die letzte Schlacht Keine Macht für niemand Nach Hause

Wie komme ich zum Kesselhaus?

Das Kesselhaus befindet auf dem Gelände der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg (Eingänge: Knaackstraße 97 und Sredzkistraße 1) und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen - mit der S-Bahn (S41, S42, S8, S85 und S9 bis S-Bhf. Schönhauser Allee), der U-Bahn (U2, Station Eberswalder Straße), oder der Tram 12, M10 und M1 (Eberswalder Straße). Eine gebührenpflichtige Tiefgarage befindet sich unter der Veranstaltungsstätte (Parkhaus: Eingang Sredzkistraße).

Hier finden Sie Informationen und Hinweise zur Anfahrt und den Einlassbestimmungen im Kesselhaus in der Kulturbrauerei.

Gibt es ein Hygienekonzept im Kesselhaus?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Auf der Internetseite des Kesselhauses gibt es zum Plewka-Konzert folgenden Hinweis: "Bei diesem Konzert gilt die 2G-Regel. Alle Besucher:innen sind geimpft oder genesen. Der Nachweis darüber soll digital verifizierbar sein Masken- und Abstandspflicht sind aufgehoben.“

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen im Kesselhaus

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Jan Plewka singt Ton, Steine, Scherben live im Kesselhaus, Mittwoch, 1. Dezember 2021, Zusatzshow Donnerstag, 2. Dezember 2021, Einlass jeweils gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn jeweils gegen 20.00 Uhr, Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin.