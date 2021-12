Berlin-Konzert: Helene Fischer live 2023 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Die Schlagersängerin Helene Fischer spielt im Mai und Juni 2023 fünf Konzerte in Berlin.

Mercedes-Benz Arena Helene Fischer live in Berlin 2023 – Was Fans wissen müssen

Helene Fischer geht 2023 unter dem Motto „Rausch Live“ auf große Arena-Tour und wird am 30. und 31. Mai sowie 2., 3., und 4. Juni 2023 fünf Konzerte in der Hauptstadt spielen. Für ihre Berlin-Auftritte dürfen sich ihre Fans auf eine spektakuläre Show des Schlagerstars in Zusammenarbeit mit dem Cirque du Soleil freuen. Mit im Gepäck hat Helene Fischer neben Songs ihres aktuellen Albums "Rausch", das im Oktober 2021 erschien, natürlich auch eine Auswahl ihrer älteren Hits wie "Achterbahn", "Herzbeben" und "Atemlos".

Helene Fischer gehört mit mehr als 17 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Europas. Die neue Show in Kooperation mit dem Cirque du Soleil wird noch einmal alles bisher Dagewesene übertreffen.

"Tourneen waren schon immer Meilensteine in meiner Karriere und -Live- ist nun mal der ultimative Test für einen Künstler", so Helene Fischer zu ihrer neuen Tournee: "Gemeinsam mit dem Cirque du Soleil wollen wir echtes Neuland betreten und den Fans ein Erlebnis bieten, dass es so vorher noch nicht gab. Wir wollen überwältigende Momente voller Emotionen schaffen, unsere unbändige Freude mit dem Publikum teilen und schaffen. Einen wahren Rausch der Sinne kreieren!"

Wo wird Helene Fischer auftreten?

Helene Fischer wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für die fünf Berlin-Konzerte von Helene Fischer in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 64,90 Euro zzgl. Gebühren). Premium-Tickets sind ab 199 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet an allen fünf Konzertabenden (30. und 31. Mai sowie 2. bis 4. Juni 2023) gegen 18.00 Uhr. Konzertbeginn ist jeweils gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Helene Fischer in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihren Konzerten in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Helene Fischer bei ihrem Auftritt im Dezember 2019 in Düsseldorf:

Achterbahn Samstag Nacht / Ti Amo / Hello Again Wie früher mal dich Du hast 'n Freund in mir / Das Farbenspiel des Winds / Flieg mit mir um die Welt / Ich will jetzt gleich König sein / Wenn ich erst groß bin Castles Dancing video music moves Amazing Grace Verdammt lang her / I sing a Liad für di / Hulapalu Tanz der 100.000 Hände Granted Fall on me Puttin' on the Ritz / Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt / Mein kleiner grüner Kaktus / It don't mean a thing Liebe kann uns retten Quit playing games / I want it that way / Larger than life / Everybody Backstage 194 Länder My Fair Lady Wenn der Vorhang gleich fällt Wenn Du lachst Kuliko Jana Sowieso Acrobatics Shallow You shook me all night long / Sharp dressed man / Achy breaky heart Angel Herzbeben Einsames Gewand / Das bin ich Atemlos Don't Let the Old Man In Please release me (Let me go) Allein im Licht

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Helene Fischer live in der Mercedes-Benz Arena, Dienstag und Mittwoch, 30. und 31 Mai 2023, Freitag, Sonnabend und Sonntag, 2., 3. und 4. Juni 2023, Einlass jeweils gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn jeweils gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.