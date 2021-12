Konzert: Das Beste von Ennio Morricone – Was Fans wissen müssen

Mit dem Konzertabend "Ennio Morricone - The Official Concert Celebration" wird einer der größten Filmkomponisten der Welt am 30. November 2022 in Berlin gefeiert. Fans des Komponisten dürfen sich auf ein Konzert freuen, an dessen Konzeption Morricone noch selbst gearbeitet hatte, bevor er 2020 im Alter von 91 Jahren verstarb.

Filmkomponist Ennio Morricone ist tot Filmkomponist Ennio Morricone ist tot

Die Inszenierung enthält bildgewaltige Szenen aus seinen größten Filmklassikern, spezielles Lichtdesign und nie zuvor gesehenes Filmmaterial der Legende bei der Arbeit einschließlich Outtakes von Interviews. Sein Sohn Andrea Morricone dirigiert das Philharmonische Orchester Flandern und den Chor persönlich. Die Besucher des Konzerts in Berlin erwartet eine audiovisuelle Hommage mit Auszügen aus den bekanntesten Werken des Künstlers.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ennio Morricone komponierte mehr als 500 Filmsongs: Zu den Höhepunkten des Werks zählen Partituren für "Cinema Paradiso", "Once Upon A Time In America", "The Good, The Bad and The Ugly", "The Untouchables" und "The Mission". Für seine Arbeit zu Quentin Tarantinos "The Hateful 8" wurde Morricone mit dem Oscar ausgezeichnet.

Wo wird das Konzert stattfinden?

Das Konzert wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) stattfinden.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Konzert zu Ehren von Ennio Morricone in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 39,50 Euro zzgl. Gebühren). Premium-Tickets sind ab 149 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (30. November 2022) um 18.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Ennio Morricone hat an der Konzeption der neuen Show noch selbst mitgearbeitet.

Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Das Beste von Ennio Morricone live in der Mercedes-Benz Arena, Mittwoch, 30. November 2022, Einlass gegen 17.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.