Wieler: Jeder muss Verantwortung tragen im Kampf gegen Corona

Der Präsident des Robert-Koch-Institus, Lothar Wieler, hat an die Solidarität aller Bundesbürger in der Corona-Pandemie appelliert. Ungeimpfte sollten sich "gefälligst impfen lassen", und auch dreifach Geimpfte sollten ihre Kontakte einschränken, sagte Wieler in Berlin.