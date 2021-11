Künstler Ai Weiwei fühlt sich wohl unter der Erde

Berlin. Als Konsequenz aus der politischen Verfolgung seiner Familie hat der chinesischen Künstlers Ai Weiwei eine Vorliebe für geschützte Räume entwickelt. "Ich fühle mich unter der Erde wohler, deswegen ist mein Atelier in Berlin auch unter der Erde", sagte der 64-Jährige am Donnerstagabend in der Hauptstadt. Jenseits der Gesellschaft gelebt zu haben, habe der Familie in China auch einen Moment der Sicherheit gegeben.

Das Atelier Ai Weiweis erstreckt sich über ein riesiges Areal in den Kellergewölben einer alten Brauerei im Stadtteil Prenzlauer Berg. In Berlin stellte Ai Weiwei im Gespräch mit Schriftsteller Daniel Kehlmann seine Autobiografie "1000 Jahre Freud und Leid" vor. Für das weltweit in 14 Sprachen erschienene Buch war der Abend die einzige öffentliche Veranstaltung in Europa.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ai Weiwei sprach von einer sehr dramatischen Zeit, in der Kultur, Kunst und Literatur noch wichtiger geworden seien. "Eine Sache, die totalitäre Systeme zerstören, sind menschliche Beziehungen. Man kann niemandem trauen." Es gebe Misstrauen zwischen Eltern und Kindern, Lehrern und Schülern, Mann und Frau. "Weil alles berichtet werden könnte." So entwickele sich "ein Geist des reinen Überlebens", der Menschen verändere. Solche Dinge passierten in China heute noch immer. "Menschen verlieren ihre Unschuld", sagte der in China ebenfalls lange Zeit verfolgte Künstler.

Seine regelmäßig scharfe Kritik an Rassismus in Deutschland wollte Ai Weiwei, der inzwischen in Großbritannien lebt und sich auch in Portugal aufhält, an diesem Abend nicht wiederholen. "Ich liebe die Deutschen, deswegen habe ich mein Studio hier", sagte er, "aber ich bin auch ein kritischer Mensch mit einem großen Mundwerk".

Ai Weiwei machte sich stark gegen die Flüchtlingspolitik an den europäischen Grenzen. Er könne nicht glauben, dass dies ein Teil von Europa sei, wenn Menschen in ihrem Leid allein gelassen würden. "Dafür gibt es keine Entschuldigung", sagte der Künstler. Es gehe nicht darum, alle Menschen aufzunehmen, sondern die dramatischen Ursachen zu bekämpfen und nicht auch noch Waffen in Krisengebiete zu liefern. Die Umweltprobleme würden noch deutlich mehr Flüchtlinge bringen. "Wir müssen lernen, die Verantwortung zu übernehmen."

© dpa-infocom, dpa:211126-99-148439/2