Bildung In Berlin ausgebildet, in Brandenburg verbeamtet

Florian Schwab ist Sport- und Geschichtslehrer. Er hat in Berlin studiert und sein Referendariat gemacht, doch er arbeitet nun in Brandenburg.

Studium an der Humboldt-Uni, Referendariat am Neuköllner Gymnasium: Warum Florian Schwab trotzdem in Brandenburg unterrichtet.