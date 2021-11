Brüder nach Banküberfall in Neukölln vor Gericht

Die Berliner Polizei rückte im Mai in Neukölln mit Spezialkräften an.

Berlin. Viel deutete darauf hin, dass der Weg von Mustapha W. ihn einmal in die großen Boxkampfarenen diese Landes führen würde. Mit 15 Jahren hielt er seinen ersten Pokal in der Hand und galt als große Nachwuchshoffnung. Ab Freitag findet sich der heute 19-Jährige allerdings vor dem Berliner Landgericht wieder. Mustapha W. und seinem zwei Jahre älteren Bruder Jihad wird vorgeworfen, im Mai eine Bank in der Gropiusstadt im Süden Neuköllns überfallen zu haben.

Der Überfall in dem Einkaufszentrum in Neuköllns Süden ging schief. Die Räuber betraten am Vormittag des 26. Mai die Filiale der Deutschen Bank an der Johannisthaler Chaussee und sollen dort laut Anklage auf die Geldboten gewartet haben, die Bargeld für die Automaten anlieferten.

Mustapha W. soll versucht haben, einen der Boten zu entwaffnen, während Jihad W. Reizgas auf den Mann gesprüht habe. Mustapha soll dabei außerdem auf den Boten geschossen haben, wobei er ihn jedoch verfehlt habe.

Der Bote schoss zurück und traf Mustapha W. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot und Spezialeinsatzkräften an und nahm den verletzten damals noch 18-Jährigen vor der Bank fest. Der zweite Täter flüchtete ohne Beute. Jihad W. wurde noch am Abend des Tattages an der Graefestraße in Kreuzberg festgenommen. Beide Brüder sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Mustapha W. soll Verbindungen zum Clan-Milieu haben

Nach Erkenntnissen der Berliner Morgenpost aus dem Umfeld der Sicherheitsbehörden soll der jüngere der beiden einen Bezug zu einer polizeibekannten arabischstämmigen Familie aus dem Clan-Milieu haben.

Die Anklage wiegt schwer und lautet nicht nur auf versuchten schweren Raub und gefährliche Körperverletzung, sondern auch auf versuchten Mord. Da beide Angeklagte zum Tatzeitpunkt 18 und 20 Jahre alt und damit Heranwachsende waren, findet der Prozess vor einer Jugendkammer statt. Insgesamt sind 14 Verhandlungstage anberaumt. Das Urteil soll am 11. Februar fallen.

Banküberfälle beschäftigen die Justiz immer wieder

Immer wieder werden in Berlin Banken oder Geldboten überfallen. Am 19. Februar 2021 hatten es mehrere als Müllwerker verkleidete Männer auf einen Transporter abgesehen, der eine Bank auf dem Kurfürstendamm belieferte. Sie erbeuteten knapp 650.000 Euro. Mit dem Clan-Mitglied Mohamed Remmo (31) wurde einer der Täter gefasst und Anfang September vom Berliner Landgericht zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Dort läuft außerdem der Prozess gegen Suphi S., der gemeinsam mit mindestens einem Mittäter am 1. Februar eine Commerzbank-Filiale an der Blissestraße in Wilmersdorf überfallen haben soll. Der 40-Jährige muss sich seit Ende August vor der Justiz verantworten. Auch ihm werden Verbindungen zum Clan-Milieu nachgesagt.