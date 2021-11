Brandenburg hat dritthöchste Corona-Inzidenz

Frankfurt (Oder)/Luckenwalde. Brandenburg hat mit seiner Sieben-Tage-Inzidenz neuer Corona-Fälle den dritthöchsten Wert im Ländervergleich. Die Zahl neuer Corona-Ansteckungen je 100 000 Einwohner in einer Woche stieg landesweit auf 655,7 nach 465,9 vor einer Woche, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Damit liegt Brandenburg inzwischen vor Bayern. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervor. Nur Sachsen (1074,6) und Thüringen (773,2) haben einen höheren Wert. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Brandenburg 3813 neue Infektionen - das ist ein Höchstwert seit Beginn der Pandemie.

Die Zahl der Hotspot-Regionen in Brandenburg mit drohenden Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte wächst. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag nicht nur in den Kreisen Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und Dahme-Spreewald über dem Wert 750, sondern laut Ministerium auch in Frankfurt (Oder) und dem Kreis Teltow-Fläming. Nach fünf Tagen über diesem Wert gibt die jeweilige Kommune Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr bekannt. Die Zahl neuer Corona-Ansteckungen je 100 000 Einwohner in einer Woche ist in Elbe-Elster weiter mit 1474 am höchsten.

Die Warnampel des Landes steht beim Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten mit 15,9 Prozent auf Gelb. Die Quote ging geringfügig zurück, sie lag am Mittwoch bei 16 Prozent. Die Lage in den Krankenhäusern bleibt jedoch bedrohlich. In mehreren Kreisen sind nur noch wenige Intensivbetten frei, laut Divi-Intensivregister in Elbe-Elster und Märkisch-Oderland nur jeweils ein Bett.

Die Zahl der Covid-19-Patienten, die innerhalb einer Woche ins Krankenhaus kommen, ging mit 3,99 ebenfalls etwas zurück nach 4,15 am Vortag. Dabei steht die Warnampel auf Gelb. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz ist sie schon seit längerer Zeit auf Rot.

© dpa-infocom, dpa:211125-99-140679/2