Berliner weniger anfällig für Verschwörungstheorien

Berlin. Im Bundesvergleich verfangen Verschwörungstheorien, etwa im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, bei den Berlinerinnen und Berlinern deutlich weniger. Das geht aus dem „Berlin Monitor 2021“ hervor – einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Berliner Senats, die am Donnerstag vorgestellt wurde.

Demnach hängen mit 21 Prozent ein Fünftel der Hauptstädterinnen und Hauptstädter einer typischen These aus dem Querdenker-Milieu nach, dass das politische Personal von geheimen Mächten gesteuert wurde. Bundesweit hängen 33 Prozent dieser These an. 19 Prozent der Menschen in der Hauptstadt glauben demnach, dass die Corona-Krise nur für den Profit einiger Weniger groß geredet werde (Bund: 31 Prozent). 32 Prozent gehen davon aus, dass die Hintergründe der Pandemie „nie ans Licht der Öffentlichkeit kommen“ werden (Bund: 47 Prozent).

Verschwörungstheorien mit höherer Gewaltbereitschaft verbunden

Einen Zuwachs bei solchen Einstellungen gegenüber der letzten Erhebung von vor zwei Jahren kann die Studie nicht verzeichnen. „Der Glaube an Verschwörungstheorien ist in der Bevölkerung konstant vorhanden, er tritt jetzt nur offener auf“, sagte Oliver Decker, Sozialpsychologe an der Universität Leipzig. Die Verschwörungstheorien seien eine „dunkle Ressource“, die durch die Corona-Pandemie aktiviert worden seien. Sie würden mit deren Ende nicht verschwinden, sondern sich neue Reibungspunkte suchen. „Man sieht es jetzt schon an der Klimadebatte“, so Decker weiter. „Ich fürchte, dass es durch die Radikalisierung zu mehr Bedrohungslagen kommen wird.“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Verschwörungstheorien seien oft mit Antisemitismus und einer steigenden Gewaltbereitschaft verbunden und würden eine Gefahr für die Demokratie bedeuten, heißt es in der Studie. Das zeige etwa der Mord eines Maskenverweigerers an einem Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein im September, sagte Gert Pickel, Soziologe ander Universität Leipzig und einer der Verfasser. „Verschwörungstheorien bilden ein Scharnier zwischen dem Rechtsextremismus und der Mitte der Gesellschaft.“

Vier Prozent aller Berliner sind rechtsextrem

Laut der Studie hätten vier Prozent aller Menschen in der Hauptstadt ein geschlossen rechtsextremes Weltbild. Damit liegt Berlin genau auf dem Bundesdurchschnitt. Gleiches gilt für antisemitische Einstellungen. Ebenfalls vier Prozent würden eine rechte Diktatur befürworten (Bund: drei Prozent). Zwölf Prozent aller Berliner sind ausländerfeindlich, was deutlich unter dem Bundesschnitt von 17 Prozent liegt. Dieses Ergebnis schreiben die Forscher dem Multikulturalismus Berlins zu.

Rechtsextreme Einstellungen sind bei Männern deutlich mehr verbreitet als bei Frauen. Häufiger anzutreffen sind sie bei Menschen mit niedriger Bildung und niedrigerem Einkommen. Hinsichtlich der Präferenz für politische Parteien zeigt sich ein klares Bild. So haben 20 Prozent der AfD-Anhänger rechtsextreme Einstellungen, was dem mit Abstand höchsten Wert entspricht. Auf dem zweiten Platz liegen CDU/CSU mit sieben Prozent, die FDP mit vier, die SPD mit drei, die Linke mit zwei und die Grünen mit einem Prozent.

42 Prozent aller Befragten sind Opfer von Diskriminierung

Mit 42 Prozent gab fast die Hälfte aller Befragten an, bereits Opfer von Diskriminierung geworden zu sein – zumeist wegen ihres Geschlechts (16 Prozent), gefolgt von der Herkunft (elf Prozent) und der ökonomischen Lage (zehn Prozent). Nur sechs Prozent davon haben sich an einen entsprechenden Beauftragten gewandt oder den Vorfall angezeigt, 33 Prozent taten nichts.

Diskriminierung findet dabei am häufigsten am Arbeitsplatz statt. So gaben 22 Prozent der Betroffenen an, von Arbeitskollegen diskriminiert worden zu sein, 19 Prozent vom Arbeitgeber. 18 Prozent machten die Erfahrungen in einer Behörde.